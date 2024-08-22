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Зеленский на границе с Россией: это первый такой визит с начала наступления

Владимир Зеленский встретился с Александром Сырским в Сумской области, вблизи границы с Россией.

сегодня, 13:13
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Автор:
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Slava Kot

Президент Украины Владимир Зеленский впервые с начала украинского наступления в Курской области совершил визит в приграничье Сумщины. Зеленский там встретился с главнокомандующим ВСУ Александром Сырским, с которым обсудил ситуацию на фронте.

Зеленский на границе с Россией: это первый такой визит с начала наступления

Владимир Зеленский и Александр Сырский. Фото из открытых источников

Владимир Зеленский в социальных сетях сообщил, что совершил визит в приграничные территории Сумской области, где провел совещание с генералом Александром Сырским и начальником Сумской военной администрации Владимиром Артюхом.

"Главком доложил об оперативной обстановке во всех районах активных действий, и в частности на самых жестких направлениях фронта. Сообщил о шагах по усилению обороны на Торецком и Покровском направлениях. В определенных районах Курской области под контролем Украины еще один населенный пункт, и есть пополнение обменного фонда" , – заявил Зеленский.

Как сообщает президент, по словам главы Сумской ОВА Владимира Артюха после начала Курской операции, уменьшилось количество обстрелов Сумской области. Также уменьшилось количество жертв среди гражданских.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Владимир Зеленский высказался в отношении Покровского направления. По словам президента, Украина понимает следующие шаги врага и усиливается в этом направлении.

Также "Комментарии" писали о том, по каким направлениям фронта Россия может перебросить свои войска в Курскую область. Несмотря на заявления некоторых аналитиков, Кремль не планирует забирать своих военных по наиболее критичным для Украины направлениям, а сосредоточится на ближайших к Курской области регионах.



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