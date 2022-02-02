Зеленский: мы вышли из ситуации, когда каждое утро – это финансовый риск и «сюрприз»

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что на сегодняшний день уже можно точно сказать, что курс гривны удалось удержать и стабилизировать, в дальнейшем национальная валюта Украины будет лишь укрепляться. Все это произошло благодаря поддержке европейских партнеров. Как передает издание "Комментарии", об этом глава государства заявил по время общего подхода к СМИ с премьер-министром Нидерландов Марком Рютте.

Владимир Зеленский. Фото - сайт Офиса президента Украины

Президент заявил, что главной причиной колебаний курса гривны была информационная паника. В дальнейшем ее негативные последствия удалось предотвратить и стабилизировать гривну.

По словам Владимира Зеленского, помимо той работы, которую провели украинские власти, большой вклад в стабилизацию гривны внесли европейский партнеры Украины, предоставив финансовые гарантии. Это было очень важное послание рынкам и инвесторам, что поводов для переживаний нет и Европа верит в Украину, ее рынок и банковскую систему.

Глава государства отметил, визиты мировых лидеров в Украину, их слова о поддержке и сотрудничестве с Украиной также сделали свое дело. Все это в комплексе помогло стабилизировать гривну. Зеленский отметил, после совещаний с руководством НБУ он не видит рисков для национальной валюты, потому как нет причин для дальнейшего ее обесценивания.

"Мы вышли из ситуации, когда каждое утро – это финансовый риск и "сюрприз". На сегодня мы понимаем, что ситуация стабильная", — резюмировал глава государства.

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