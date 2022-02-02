logo

BTC/USD

38501.81

ETH/USD

2784.52

LTC/USD

114.61

USD/UAH

28.60

EUR/UAH

32.25

RUB/UAH

0.38

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Политика президент Зеленский: мы вышли из ситуации, когда каждое утро – это финансовый риск и «сюрприз»
commentss НОВОСТИ Все новости

Зеленский: мы вышли из ситуации, когда каждое утро – это финансовый риск и «сюрприз»

Президент отметил, что сегодня ситуация с валютным курсом уже стабилизировалась

сегодня, 14:50
Автор:

Кравцев Сергей
Поделитесь публикацией:

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что на сегодняшний день уже можно точно сказать, что курс гривны удалось удержать и стабилизировать, в дальнейшем национальная валюта Украины будет лишь укрепляться. Все это произошло благодаря поддержке европейских партнеров. Как передает издание "Комментарии", об этом глава государства заявил по время общего подхода к СМИ с премьер-министром Нидерландов Марком Рютте.

Зеленский: мы вышли из ситуации, когда каждое утро – это финансовый риск и «сюрприз»

Владимир Зеленский. Фото - сайт Офиса президента Украины

Президент заявил, что главной причиной колебаний курса гривны была информационная паника. В дальнейшем ее негативные последствия удалось предотвратить и стабилизировать гривну.

По словам Владимира Зеленского, помимо той работы, которую провели украинские власти, большой вклад в стабилизацию гривны внесли европейский партнеры Украины, предоставив финансовые гарантии. Это было очень важное послание рынкам и инвесторам, что поводов для переживаний нет и Европа верит в Украину, ее рынок и банковскую систему. 

Глава государства отметил, визиты мировых лидеров в Украину, их слова о поддержке и сотрудничестве с Украиной также сделали свое дело. Все это в комплексе помогло стабилизировать гривну. Зеленский отметил, после совещаний с руководством НБУ он не видит рисков для национальной валюты, потому как нет причин для дальнейшего ее обесценивания. 

"Мы вышли из ситуации, когда каждое утро – это финансовый риск и "сюрприз". На сегодня мы понимаем, что ситуация стабильная", — резюмировал глава государства.

Читайте также на портале "Комментарии" – Владимир Зеленский рассказал, что оружие Украине необходимо, чтобы защитить свою территорию и побыстрее наступил мир.



Читайте Comments.ua в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:
comments

Обсуждения

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!