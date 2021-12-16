Нардеп: Путин с удовольствием проведет с Зеленским встречу в Сочи, выжмет его как когда-то Януковича

Прибыв в Брюссель на саммит "Восточного партнерства" президент Украины Владимир Зеленский снова сделал акцент на том, что он хочет добиться прямых переговоров с президентом России Владимиром Путиным. Нардеп 8-го созыва Верховной Рады Сергей Высоцкий считает такое заявление Зеленского некомпетентным. Об этом он написал у себя в Facebook.

Владимир Зеленский. Фото - сайт Офиса президента Украины

"В Брюсселе Владимир Александрович как всегда сделал некомпетентное заявление по поводу прямых переговоров с Путиным. В качестве примера он назвал переговоры армянского премьера Пишиняна и президента Азербайджана Алиева в Брюсселе. Но дело в том, что как раз рамочные соглашения о деэскалации между Арменией и Азербайджаном были заключены в Сочи через посредство Путина. И в Брюсселе главы этих государств обсуждали механизм реализации именно этих Сочинских договоренностей. То есть, договоренности, заключенные под влиянием Кремля, были фактически парафированы Евросоюзом", – отметил нардеп.

Сергей Высоцкий отметил, он лично не поменял своего мнения относительно того, что именно Путин спровоцировал недавнее обострение конфликта между Арменией и Азербайджаном, и максимально воспользовался этим для усиления своего влияния на регион.

По мнению нардепа, Путин с удовольствием проведет с Зеленским встречу в Сочи, "выжмет" его как когда-то Януковича. Но поставит ЕС и США перед фактом – мы договорились, ознакомьтесь и отойдите в сторону.

"Ну не понимаешь ты ничего во внешней политике, ну спроси того же Кулебу. Нет! Надо как на разминке в КВН – молоть любую фигню, главное, чтобы уверенно и быстро. Эти импровизации самоуверенного дилетанта нас погубят!", – резюмировал Высоцкий.

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