Нардеп: Путин с удовольствием проведет с Зеленским встречу в Сочи, выжмет его как когда-то Януковича

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Кравцев Сергей
Прибыв в Брюссель на саммит "Восточного партнерства" президент Украины Владимир Зеленский снова сделал акцент на том, что он хочет добиться прямых переговоров с президентом России Владимиром Путиным. Нардеп 8-го созыва Верховной Рады Сергей Высоцкий считает такое заявление Зеленского некомпетентным. Об этом он написал у себя в Facebook.
Владимир Зеленский. Фото - сайт Офиса президента Украины
Сергей Высоцкий отметил, он лично не поменял своего мнения относительно того, что именно Путин спровоцировал недавнее обострение конфликта между Арменией и Азербайджаном, и максимально воспользовался этим для усиления своего влияния на регион.
По мнению нардепа, Путин с удовольствием проведет с Зеленским встречу в Сочи, "выжмет" его как когда-то Януковича. Но поставит ЕС и США перед фактом – мы договорились, ознакомьтесь и отойдите в сторону.
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