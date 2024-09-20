Зеленский готовится ко встрече с Трампом: есть только одна просьба к республиканцу

Глава украинского государства Владимир Зеленский хочет узнать о видении завершения войны от кандидата в президенты США от Республиканской партии Дональда Трампа. Как передает портал "Комментарии", такое заявление президент сделал на совместной пресс-конференции с президентом Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен в Киеве.

Владимир Зеленский. Фото: сайт Офиса президента Украины

"Относительно Дональда Трампа, конечно, я хочу понять, как он это видит", — подчеркнул Зеленский, отвечая на вопрос о том, хочет ли узнать от Трампа детали о его плане завершения войны.

Отдельно лидер украинцев сказал, что он не имел возможности ознакомиться со стратегическим отчетом президента США Джо Байдена о войне, поданном им в Конгресс США. Зеленский готов с удовольствием узнать детали этого отчета, если Байден поделится этой информацией.

Отметим, в ходе этой же пресс-конференции Владимир Зеленский отметил, что план победы, который последнее время все активно обсуждают, это не о том, что хотелось бы на перспективу или в отдаленном будущем. Это то, что должно произойти в ближайшие месяцы. График плана победы, рассчитан на одобрение быстрых решений союзниками Украины в октябре-декабре.

Глава украинского государства повторил, что все детали плана победы будет обсуждать с президентом США Джо Байденом. И именно от лидера американцев во многом зависит реализация плана, который подготовил Киев.

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