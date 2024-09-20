Зеленский раскрыл больше деталей о плане победы: что произойдет с октября по декабрь

План победы, который последнее время все активно обсуждают, это не о том, что хотелось бы на перспективу или в отдаленном будущем. Это то, что должно произойти в ближайшие месяцы. График Плана победы, рассчитан на одобрение быстрых решений союзниками Украины в октябре-декабре. Как передает портал "Комментарии", такое заявление на совместной пресс-конференции с президентом Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен в Киеве сделал президент Украины Владимир Зеленский.

Владимир Зеленский. Фото: сайт Офиса президента Украины

Глава украинского государства повторил, что все детали плана победы будет обсуждать с президентом США Джо Байденом. И именно от лидера американцев во многом зависит реализация плана, который подготовил Киев.

"В большинстве своем, решения по плану зависят именно от него (Джо Байдена – ред.). Также и от других союзников. Но, там есть пункты, которые зависят именно от положительной воли и поддержки Соединенных Штатов", — подчеркнул Владимир Зеленский.

Президент Украины выразил надежду, что Джо Байден поддержит этот план.

"Весь план рассчитан на быстрые решения наших партнеров. План рассчитан на решения, которые должны произойти, начиная с октября до декабря месяца, и не затягивать эти процессы. Мы бы очень так хотели. Тогда мы считаем, что план сработает", — подчеркнул Владимир Зеленский.

Украинский лидер уточнил, что речь идет о графике начала поддержки плана победы.

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