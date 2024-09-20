Зеленский раскрыл больше деталей о плане победы: что произойдет с октября по декабрь

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Кравцев Сергей
План победы, который последнее время все активно обсуждают, это не о том, что хотелось бы на перспективу или в отдаленном будущем. Это то, что должно произойти в ближайшие месяцы. График Плана победы, рассчитан на одобрение быстрых решений союзниками Украины в октябре-декабре. Как передает портал "Комментарии", такое заявление на совместной пресс-конференции с президентом Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен в Киеве сделал президент Украины Владимир Зеленский.
Владимир Зеленский. Фото: сайт Офиса президента Украины
Глава украинского государства повторил, что все детали плана победы будет обсуждать с президентом США Джо Байденом. И именно от лидера американцев во многом зависит реализация плана, который подготовил Киев.
Президент Украины выразил надежду, что Джо Байден поддержит этот план.
Украинский лидер уточнил, что речь идет о графике начала поддержки плана победы.
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Также издание "Комментарии" сообщало – план победы: какое решение Зеленский ждет от Байдена в конце его президентства.
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