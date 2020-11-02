Нардепы внесли инициативу о возобновлении действия ряда положений антикоррупционного законодательства

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Дмитрий Симоненко
Народные избранники под возглавлением спикера Верховной Рады Дмитрием Разумковым внесли в повестку дня проект закона о восстановлении действия отдельных пунктов ЗУ "О предотвращении коррупции" и Уголовного кодекса Украины, по которым высший орган судебной власти принял решение признать не соответствующими Конституции.
Количество нардепов, которые стали инициаторами данного законопроекту, превысило ста человек. Известно, что среди них есть представители партий "Слуга народа", "Европейская солидарность", "За будущее", "Доверие", а также те народные избранники, кто не входит ни в одну из фракций. Комитетом, который будет отвечать за реализацию законопроекта, стал Комитет по вопросам антикоррупционной политики.
Ранее "Комментарии" сообщали о том, что Антикоррупционный суд закрыл дело о лжи в декларации.
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