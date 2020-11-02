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Нардепы внесли инициативу о возобновлении действия ряда положений антикоррупционного законодательства

Законопроект предусматривает восстановление некоторых пунктов ЗУ "О предупреждении коррупции» от 14 октября 2014 №1700-VII, а также ст.366-1 Уголовного кодекса Украины в редакциях указанных положений, действовавших по состоянию на 27 октября 2020

сегодня, 21:44
Автор:

Дмитрий Симоненко

Народные избранники под возглавлением спикера Верховной Рады Дмитрием Разумковым внесли в повестку дня проект закона о восстановлении действия отдельных пунктов ЗУ "О предотвращении коррупции" и Уголовного кодекса Украины, по которым высший орган судебной власти принял решение признать не соответствующими Конституции.

Нардепы внесли инициативу о возобновлении действия ряда положений антикоррупционного законодательства

Количество нардепов, которые стали инициаторами данного законопроекту, превысило ста человек. Известно, что среди них есть представители партий "Слуга народа", "Европейская солидарность", "За будущее", "Доверие", а также те народные избранники, кто не входит ни в одну из фракций. Комитетом, который будет отвечать за реализацию законопроекта, стал Комитет по вопросам антикоррупционной политики.

Так, в тексте проекта закона говорится о том, что целью его создания является "устранение состояния правовой неопределенности в сфере предупреждения и борьбы с коррупцией, возникший в связи с решением Конституционного Суда Украины от 27 октября 2020 №13-р / 2020 по делу по конституционному представлению 47 народных депутатов Украины относительно соответствия Конституции Украины (конституционности) отдельных положений закона Украины "О предупреждении коррупции", Уголовного кодекса Украины, поскольку такое положение несовместимо с принципом верховенства права (статья 8 Конституции Украины)".

Ранее "Комментарии" сообщали о том, что Антикоррупционный суд закрыл дело о лжи в декларации.


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Источник: http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=70306
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