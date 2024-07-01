Зеленский дал прогноз, когда Россия начнет падать и разваливаться

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Slava Kot
Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что самым большим страхом Путина может быть недовольное российское общество. По словам Зеленского, этот фактор может стать "ядерным оружием" против Путина.
Президент Украины Владимир Зеленский. Фото из открытых источников
Владимир Зеленский в интервью колумнистке The Philadelphia Inquirer Труди Рубин рассказал о том, что российская экономика в следующем году может начать разваливаться. По словам президента, это произойдет под давлением санкций.
Президент прогнозирует, что из-за упадка экономики Россия не сможет обеспечить собственное общество, которое станет "ядерным оружием" против российского диктатора Владимира Путина.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Зеленский заявил, что Путин вынужден сотрудничать с Ким Чен Ыном, а его визит в КНДР стал "вилкой в глазах" Китая.
Также "Комментарии" писали о том, что глава МИД РФ Сергей Лавров случайно рассказал, чего на самом деле хочет Россия.
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