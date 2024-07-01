Зеленский дал прогноз, когда Россия начнет падать и разваливаться

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что самым большим страхом Путина может быть недовольное российское общество. По словам Зеленского, этот фактор может стать "ядерным оружием" против Путина.



Президент Украины Владимир Зеленский. Фото из открытых источников

Владимир Зеленский в интервью колумнистке The Philadelphia Inquirer Труди Рубин рассказал о том, что российская экономика в следующем году может начать разваливаться. По словам президента, это произойдет под давлением санкций.

"У них экономика — это нефть и газ, основная экономика, и что бы то ни было, что бы там кто ни говорил, не рисовал ту или иную экономическую аналитику, реальные, профессиональные люди сходятся в том, что начиная с 2025 года Россия экономически будет падать. То есть постепенно санкции начинают работать", – заявил Зеленский.

Президент прогнозирует, что из-за упадка экономики Россия не сможет обеспечить собственное общество, которое станет "ядерным оружием" против российского диктатора Владимира Путина.

"Постепенно его энергетических денег не будет хватать, чтобы такое большое количество оружия производить и обеспечивать население. Он будет поднимать налоги, он будет все это делать. Что для него страшно единственное – недовольное российское общество. Неудовлетворенное российское общество и является ядерным оружием против ядерного Путина, это самое главное", – сказал Зеленский.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Зеленский заявил, что Путин вынужден сотрудничать с Ким Чен Ыном, а его визит в КНДР стал "вилкой в глазах" Китая.

Также "Комментарии" писали о том, что глава МИД РФ Сергей Лавров случайно рассказал, чего на самом деле хочет Россия.