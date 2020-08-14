Зеленский анонсировал повышение зарплат в Украине: названы суммы

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Елена Волкова
Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил планы правительства насчет того, что с 1 января 2021 года минимальная зарплата будет составлять не менее 6000 гривен, а в июле повысится до 6500. Об этом сообщает пресс-служба президента.
По словам Зеленского, уже с 1 сентября этого года минималка в Украине будет составлять около 5000 грн (сейчас - 4723 грн), что станет возможным после голосования нардепов. По словам президента, после повышения минимальной заработной платы вырастут доходы бюджетников: учителей, медиков, соцработников, поскольку их должностные оклады рассчитываются по единой тарифной сетке, привязанной к минималке.
Ранее мы сообщали, что шоумен Дмитрий Чекалкин - комик и гендиректор компании Diva Production - рассказал, над кем не шутил в прошлом нынешний президент и экс-участник шоу “Квартал 95” Владимир Зеленский. По словам Чекалкина, сейчас имеются судебные иски против некоторых политиков. Шоумен также говорит, что Зеленский в прошлом никогда не позволял себе открыто насмехаться над президентом РФ Владимиром Путиным и главой МВД Украины Арсеном Аваковым.
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