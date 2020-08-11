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Стало известно, над кем из политиков никогда не шутил Зеленский

Известный комик говорит, что самому Зеленскому критика его как президента не по душе

11 августа 2020, 12:13 comments1187
Автор:

Елена Волкова
Стало известно, над кем из политиков никогда не шутил Зеленский

Шоумен Дмитрий Чекалкин - комик и гендиректор компании Diva Production - рассказал, над кем не шутил в прошлом нынешний президент и экс-участник шоу “Квартал 95” Владимир Зеленский. Об этом он рассказал в интервью “Главкому”.

По словам Чекалкина, сейчас имеются судебные иски против некоторых политиков. 

“Против Пояркова, Федыны, Зверобой. То есть имеются проявления притеснений тех, кто критикует Зеленского. Все это выглядит абсолютно нелогичным на фоне того, что нынешний президент получил свою популярность именно благодаря политической сатире, - размышляет Чекалкин. - То, чего по определению не могло произойти в России по Путину. Помните, в одном из выступлений Зеленский становился на колени и говорил: я обращаюсь к человеку, от которого зависит все на свете: "Владимир Владимирович, заберите меня отсюда!".

Шоумен говорит, что Зеленский в прошлом никогда не позволял себе открыто насмехаться над президентом РФ Владимиром Путиным и главой МВД Украины Арсеном Аваковым.

Напомним, пресс-секретарь президента Украины Юлия Мендель рассматривает вариант обращения в суд из-за слухов о ее беременности от Владимира Зеленского. Как рассказал антикризисный советник председателя ОП Михаил Подоляк, он посоветовал Мендель подать иск в отношении политика  Геннадия Балашова, который якобы и сделал громкое и неправдивое заявление насчет Зеленского и Мендель. Советник считает, что это должен быть иск на “астрономическую сумму”, а деньги от выигрыша необходимо зачислить на нужды детдома.


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