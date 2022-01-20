Запоздалое обращение президента: почему призывы к украинцам уже могут не сработать



















Президент Владимир Зеленский обратился вечером 19 января к украинцам из-за угрозы вторжения России в Украину. Он призвал не паниковать, не верить фейкам и не "скупать гречку и спички" из-за новостей и слухов о вторжении российских войск. Эксперты оценили это обращение и время его появления для издания "Комментарии".

Владимир Зеленский. Фото - сайт Офиса президента Украины

Обращение Зеленского очень сильно запоздавшее

Военный обозреватель, главный редактор "Апострофа" Денис Попович уверен:

"Такого рода обращения, на фоне растущих слухов о вторжении РФ, президент Владимир Зеленский должен делать каждую неделю, информируя население о ситуации возле границ. А не в то время, когда паника начала нарастать, доллар расти, а население – собирать тревожные чемоданчики".

Поэтому, подчеркивает Денис Попович, обращение Зеленского, вышедшее 19 января, он находит правильным, хотя и слегка запоздавшим.

"Нужно было сделать его значительно раньше", – считает эксперт.

Обращение Зеленского – попытка показать, что ситуация не критическая, что она искусственно нагнетается

Политолог, сотрудник Международного центра перспективных исследований Максим Степаненко акцентирует, что подобные обращения Зеленского не являются новинкой. И уже стали, мне кажется, неотъемлемой частью публичной коммуникации президента с гражданами.

"Мы видим, что он лично говорит о той или иной ситуации, том или ином важном законе. Проблема с подобными заявлениями в том, что у власти нет единой позиции. В том числе по вопросу российской угрозы. И то, что мы услышали от президента, может буквально на следующий день приобрести другие формы в устах его окружения, других официальных лиц. Потому нынешние призывы Зеленского не паниковать могут не сработать, если люди не чувствуют, что у власти всё под контролем, что у нее есть единая позиция по важней вопросам", – поясняет политолог.

Но кроме общения с населением внутри Украины, такие заявления – это еще и посылы международным партнерам, отмечает Максим Степаненко.

"Устрашающей риторикой, обсуждением российского нападения на Украину чуть ли не как данности, до которой остались недели или месяцы, западные СМИ и ряд политиков, аналитиков негативно влияют на финансовую сферу не только РФ, но и Украины. А потом такое обращение Зеленского – попытка коммуникации и с международным сообществом. Попытка показать, что ситуации не критическая (что, как по мне, верно), что она искусственно нагнетается из-за шквала заявлений соответствующей направленности. При этом, подчеркиваю, хотелось бы от самих представителей украинской власти видеть больше единой позиции и меньше заявлений, которые противоречат друг другу", – резюмируем Максим Степаненко.

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