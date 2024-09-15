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"Заморозка" войны в Украине: у Зеленского прокомментировали громкую статью BILD

О "локальном" замораживании боевых действий вроде бы говорилось в так называемом плане победы, который ОП хочет презентовать США.

сегодня, 14:05
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Лиля Воробьева

Советник президента Украины по вопросам коммуникации Дмитрий Литвин назвал статью немецкого издания BILD, в которой речь шла о якобы "плане победы" Владимира Зеленского с предложением локального замораживания боев, фейком. В комментарии для Украинской правды Литвин заявил, что у журналистов этого издания нет доступа к реальному плану Офиса президента.

"Заморозка" войны в Украине: у Зеленского прокомментировали громкую статью BILD

Владимир Зеленский (фото из открытых источников)

"Bild распространил фейковую информацию. Ни один из немногих людей, которые вовлечены в подготовку "Плана победы", не общался с изданием", — подчеркнул он.

Литвин также подчеркнул, что идеи типа "Минская-3" или какого-либо другого соглашения о заморозке конфликта не рассматриваются. По его словам, Украина категорически против любой заморозки войны, и это ясно заявляется на всех уровнях власти.

Кроме того, Литвин уточнил, что "План победы" изначально будет представлен США, поскольку именно у Соединенных Штатов есть необходимые ресурсы для его реализации.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Зеленский готов к локальной заморозке войны . Президент Украины Владимир Зеленский планирует в ближайшие недели посетить Соединенные Штаты, чтобы представить свой "план победы" президенту Джо Байдену, а также кандидатам в президенты. Как сообщает издание Bild, одним из пунктов этого плана есть возможность введения режима прекращения огня на отдельных участках фронта. Среди ключевых требований в "плане победы" содержится просьба позволить Украине использовать западное оружие для атак в глубоких районах территории России. Кроме того, план предусматривает готовность Украины рассмотреть вариант локального прекращения огня на определенных участках фронта, что может означать временную заморозку ситуации на этих территориях.



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Источник: https://www.pravda.com.ua/news/2024/09/15/7475170/
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