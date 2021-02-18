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"Язык крови недопустим": Зеленский о Революции Достоинства

Зеленский убежден, что власть должна научиться говорить с гражданами

сегодня, 16:40
Автор:

Вечканова Елена

Власть не имеет права говорить с гражданами на "языке крови". Такого мнения придерживается президент Украины Владимир Зеленский, вспоминая жестокое подавление силовиками протестов украинцев во время Революции Достоинства.

"Язык крови недопустим": Зеленский о Революции Достоинства

Зеленский считает, что власть не может говорить с населением на "языке крови". Фото: Игорь Крочак

По мнению главы государства, власти необходимо учиться строить диалог с гражданами мирным путем, не используя оружия.

"Семь лет назад история Украины начала переписываться пулями... Государство должно научиться говорить с гражданами, и язык крови здесь недопустим", — такими словами почтил годовщину начала кровавого периода Революции Достоинства Зеленский, опубликовав соответствующий пост в соцсети Instagram.

На снимке, который президент прокомментировал, изображены патроны от крупнокалиберного оружия, также в свое время использовали сотрудники "Беркута" и других правоохранительных служб, разгоняя участников "Евромайдана".

Напомним, именно 18 февраля 2014 года прекратилось временное перемирие между протестующими, которых позже назовут представителями Революции Достоинства, и силовиками. Следующие два дня останутся в новейшей истории Украины под словами "Мирное наступление", которое, благодаря усилиям "Беркута", никоим образом не соответствовало "мирному" настроению.

Семь лет назад 18 февраля в Верховной Раде собирались рассмотреть важные изменения в Конституцию. Именно поэтому "евромайдановцы" решили собраться под стенами парламента, проводя вполне мирную акцию. Подавляющее большинство митингующих оставили свою примитивное оружие (и одновременно защиту) — дубинки, коктейли Молотова, раздробленные камни с мостовой и тому подобное.

Несмотря на это, силовики попытались остановить мирное шествие с помощью слезоточивого газа и водометов. Встретив немалое сопротивление участников Революции Достоинства, правоохранители взялись за огнестрельное оружие. В результате столкновений несколько "евромайдановцев" погибли. Впрочем, митингующие не оставили это "без ответа": уже вечером совместными усилиями были уничтожены два бронетранспортера, которыми протестующих пытались вытеснить с Майдана Независимости.

Уже ночью наступления на "Евромайдан" продолжились, в результате которых количество погибших протестующих достигло 16 человек. 19 февраля, как свидетельствует недавняя история, был сожжен Дом Профсоюзов, где в то время находились раненые, а также начался постоянный отстрел участников протестов снайперами.

Напомним, 17 февраля Верховная Рада Украины признала Революцию Достоинства 2013-2014 годов одним из основных моментов становления Украины за годы независимости.

Также на портале можно узнать, когда наконец начнут выносить решения по делам Майдана.


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Источник: https://www.instagram.com/p/CLbQ4HhByvO/
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