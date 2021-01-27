Олигархи при власти: кто больше всего влияет на президента и парламент

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Вечканова Елена
О влиянии представителей олигархии на украинскую власть ходит немало слухов. Стоит разобраться, как же дела обстоят в действительности. Кто из украинских олигархов (и как) укрепил в последнее время свои позиции в Офисе президента и парламенте? Действительно ли нас вскоре ожидает жесткий передел сфер влияния, где активы Фирташа, Коломойского, Ахметова могут быть перераспределены в пользу кого-то из них или других игроков? Издание "Комментарии" углубилось в изучение данного вопроса при помощи экспертов.
Кто же из олигархов находится сейчас ближе всего к власти? Коллаж: "Комментарии" / Дмитрий Романюк
Политтехнолог, соучредитель Агентства моделирования ситуаций, победитель голосования "Топ-50 политических экспертов и аналитиков Украины" на портале "Комментарии" Алексей Голобуцкий считает, что Ахметов усилил позиции, а вот Коломойский – ослабил.
"Понятно, что всё не публично. Если исходить
из голосований, видно, что Коломойский сейчас в состоянии перманентного
выяснения отношений с президентом. После американских санкций против
Дубинского, после трений с американским правосудием у самого Коломойского,
после непрозрачных намеков, которые сейчас звучат в его адрес, он может не
просто ослабеть, но и потерять что-то из своей империи. Но исходя из того, что
у этой власти нет стратегий, есть лишь метания из стороны в сторону, трудно
сказать, потеряет ли. Пока же Коломойский остается при своих коммерческих
интересах", — говорит Алексей Голобуцкий.
Что касается Ахметова, то пока Шмыгаль — премьер, всё у того будет в порядке, уверен политтехнолог. К тому же,
подчеркивает он, к Ахметову, в отличие от Коломойского, у американцев нет
вопросов. Потому ситуация переселившегося из Донецка олигарха — более
устойчива.
"Что касается Фирташа, о котором недавно громко заговорили в связи с взлетевшими тарифами на газ (а газсбыты — его вотчина), вряд ли будут пытаться отжать его бизнес. Хоть сделать это, когда человек за границей (в Австрии), да еще и экстрадиции которого добиваются Штаты (США обвиняют Фирташа в даче крупной взятки в обмен на лицензии на разработку месторождений титана в Индии — ред.), при желании можно. Но я сомневаюсь, что Зе-власть, рейтинги которой обнуляются всё больше из-за непродуманных решении и отсуствия стратегий, на это способна. Тем более, что в той же фракции "Слуги народа" есть представители разных олигархов. И Коломойского, и Ахметова, и Пинчука, и, возможно, Фирташа (хоть последних больше в ОПЗЖ). У всех — свои интересны. За тем и шли в Раду — лоббировать свои интересны или интересы иных людей", — подчеркивает Алексей Голобуцкий.
По его словам, так или иначе все
олигархические группы пытаются понять, в чём заключают конкретные аппетиты
окружения Зеленского. И как их удовлетворить. И могут ли в ответ реально помочь
"порешать" те или иные вопросы.
"За последний год сильно укрепил позиции
Ахметов. Стал, по сути, главным придворным олигархом в Офисе президента, — говорит эксперт Украинского института политики (УИП) Николай Спиридонов. — Его
телеканалы выглядят более сбалансированными, чем те, что принадлежат другими
украинским олигархам. И достаточно явно там демонстрируется, что он — на
стороне власти. Ощущается ахметовское влияние и на часть представителей фракции
СН, и на некоторых внефракционных депутатов".
У Коломойского отношения с Зеленским
осложнились, отмечает эксперт УИП. Соответственно — ослабло и влияние Игоря
Валерьевича.
"Когда Зеленский пришел к власти, казалось, Коломойский сожрет Ахметова. Ставки последнего на выборах не сыграли, а Коломойский, напротив, провел немало штыков в Раду. Но потом начались трения, а сейчас еще история с Дубинским… Впрочем, нельзя сказать, что Коломойский совсем в опале, — отмечает Николай Спиридонов. — Недавно президент лично рекламировал Буковель, часть которого принадлежит Коломойскому. В Раде он контролирует значительно число депутатов. И всё же положение шаткое. Недаром в кулуарах ходят слухи, что Коломойский начал дружить с Медведчуком. Санкции достали, думает, куда можно отступить. Смотрит, в том числе, в сторону России. Кстати, структура владения каналом "1+1" — тоже показатель. Известно, что совладельцем "плюсов" является Медведчук. Локально они вполне могут действовать совместно. В политике, как говорится, нет вечных врагов и друзей, зато есть вечные интересы".
Что касается Фирташа, то, по мнению Николая
Спиридонова, этот олигарх представляет собой сейчас, скорее, мыльный пузырь,
чем реальную силу.
"Если раньше говорили о группе Фирташа-Левочкина, то сейчас это, похоже, группа Левочкина-Фирташа, — отмечает эксперт. — Куда весомее стали новые, неклассические олигархи. Те же Гереги, владельцы Эпицентра. То, что они во время локдауна не останавливали торговлю, когда другие остановили — говорит об определенном влиянии Герег на Офис президента. Правда, в Раде на них ориентируется не много депутатов".
Отмечает эксперт и активность владельца
агро-империи Юрия Косюка, близкого к Порошенко.
"Недавно снизили частично налоги для аграриев. Возможно, к этому приложил руку и Косюк, — считает Николай Спиридонов. — На ВР традиционно влияет Пинчук. Партия "Голос" — совместный проект его и группы Сороса. Но их позиции ослабли, когда их ставленники (правительство Гончарука) ушли из власти в начале 2020-го".
По словам эксперта, децентрализация привела к
тому, что региональные элиты тоже начинают влиять на президента, на ВР, на
перераспределение ресурсов.
"И если начнется перераспределение, очень может быть, что появятся новые олигархи — областные, региональные, которые смогут бросить вызов олигархам национального масштаба. При этом надо понимать, что общая "кормовая база" сужается. Тот же Ахметов потерял в весе из-за потери Донбасса, Крыма и т.д. Из-за коронакризиса теряют все. И, понятно, все будут пытаться друг у друга что-то отжать, — уверен Николай Спиридонов. – С моей точки зрения, слабые звенья сейчас Пинчук, Бахматюк, Фирташ, в какой-то мере Коломойский".
Ранее "Комментарии" разбирали проблемы в судебной системе и ликвидацию олигархии. Журналисты пытались выяснить, почему власть игнорирует рекомендации Европарламента по этим вопросам.
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