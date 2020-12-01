Второй срок Зеленского: реальность или фантазия

В Офисе президента Украины не исключают, что Владимир Зеленский может пойти на второй срок. О реальности подобных планов на фоне разговоров о возможном импичменте рассказали украинские политологи.

Президент Зеленский на инаугурации

"Все дело в досрочных выборах"

Несмотря на катастрофическое падение рейтинга, разочарование, скандалы в окружении Зеленского, у него, безусловно, есть шансы переизбраться на второй срок. Но об этом говорить рано. Так считает эксперт Украинского института политики Валентин Гайдай.

"Более-менее четкая картина со вторым возможным сроком Зеленского будет видна не ранее 2022 года, – уверен эксперт. – Пока ему альтернативы нет. Искать же альтернативу следует не среди старых политиков, а среди новых. Порошенко, Тимошенко, Бойко и другие – это политики прошлого. Пусть, даже их политические силы еще какое-то время будут на плаву, они не будут реальными конкурентам. Украинцы будут искать свежие лица. И если не найдут, им придется снова отдать свои голоса за Зеленского".

По мнению Валентина Гайдая, многое будет зависеть от того – будут ли досрочные выборы президента.

"Если бы они произошли в ближайшие год-полтора, Зеленский, скорее всего, переизбрался бы. Через 3-4 года – уже не факт, – считает эксперт. – Также многое зависит, будут ли внеочередные выборы Верховной Рады. А это более вероятный сценарий, чем досрочные президентские выборы, ведь в монобольшинстве наблюдается раскол. Досрочные выборы в Раду могут как раз вывести в высшую лигу политики тех самых игроков, которые, могут стать альтернативой Зеленскому. Например, это может быть нынешний спикер Разумков, который и так в шаге от исполнения обязанностей президента по условиям Конституции".

Эксперт подчеркивает, что политтехнологи, подконтрольные различным олигархам СМИ, подготовят почву для возможного преемника Зеленского.

"Возможно, им станет условный "человек из народа" – шахтер, пенсионер, учитель, военный, которого активно начнут пиарить через 2-3 года. Как мы видим, вариантов – масса", – констатирует Валентин Гайдай.

"Для Зеленского президентство — бремя"

Эксперт аналитического центра Democracy House Анатолий Октисюк уверен: досидит ли Зеленский до конца первого срока, зависит от того, насколько он и его команда смогут смоделировать ряд текущих кризисов. И разумно среагировать на них.

"А реагировать нужно, как минимум, на пять кризисов: пандемический, финансово-экономический, кризис на Донбасс, взаимоотношения с украинскими олигархами, кризис с западными партнерами. От того, как Украина пройдет эти пять кризисов, будет зависеть политическое будущее президента, – отмечает аналитик. – На каждый кризис есть ряд решений. В том числе: переформатирование правительства, досрочные парламентские выборы, новые ходы в борьбе с коррупцией".

Анатолий Октисюк считает, что во втором сроке Зеленского заинтересован не столько он сам, сколько его окружение.

"Видно, что президентство для Зеленского – бремя. Это — ущерб для семьи, нервы, критика, негатив. Я не слышал, чтобы он сам четко говорил о втором сроке. Зато его ближайшие соратники говорят, что одного срока – мало. Такой меседж мы уже слышали из уст представителей Офиса президента – Трофимова, Тимошенко, Ермака, от депутатов близкого круга… И понятно, что "мало" — именно для них, а не для Зеленского, – говорит эксперт. – Безусловно, он может попробовать пойти на второй срок, даже если у него на тот момент будет 10% поддержки. Но вопрос – нужно ли это ему, нам? Есть ли в этом смысл?".

Как сообщал портал "Комментарии", заместитель главы Офиса Президента Украины Кирилл Тимошенко предположил, что действующий президент Владимир Зеленский может баллотироваться на пост главы государства во второй раз, и если решит это делать, обязательно сообщит общественности.





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