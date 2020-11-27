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Зеленский может баллотироваться на второй срок

По словам Кирилла Тимошенко, одного президентского срока недостаточно, чтобы изменить страну

сегодня, 13:40
Автор:

Елизавета Черных

Заместитель главы Офиса Президента Украины Кирилл Тимошенко предположил, что действующий президент Владимир Зеленский может баллотироваться на пост главы государства во второй раз, и если решит это делать, обязательно сообщит общественности. 

Зеленский может баллотироваться на второй срок

ФОТО: Из открытых источников

По словам Тимошенко, одного президентского срока мало для того, чтобы изменить будущее страны, а Зеленский действительно хочет сделать Украину развитой. Заместитель главы Офиса Зеленского также уверил, что если у президента появится намерение наоборот покинуть президентский пост, он обязательно поделится этой новостью с народом. 

"Действительно, для того, чтобы восстановить страну, одного срока мало — это небольшой период, потому что его объективно недостаточно", — сказал чиновник.

Кирилл Тимошенко также подчеркнул, что в Офисе президента сейчас нет времени обсуждать вопросы, связанные со вторым баллотированием Зеленского. 

Как сообщали "Комментарии" ранее, Владимир Зеленский поделился личным фото в социальных сетях. На снимке он с родителями в квартире в Кривом Роге сидит за столом на кухне. 


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Источник: https://korrespondent.net/ukraine/4299976-zelenskyi-mozhet-poity-na-vtoroi-srok-op
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