Зеленский может баллотироваться на второй срок

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Елизавета Черных
Заместитель главы Офиса Президента Украины Кирилл Тимошенко предположил, что действующий президент Владимир Зеленский может баллотироваться на пост главы государства во второй раз, и если решит это делать, обязательно сообщит общественности.
ФОТО: Из открытых источников
По словам Тимошенко, одного президентского срока мало для того, чтобы изменить будущее страны, а Зеленский действительно хочет сделать Украину развитой. Заместитель главы Офиса Зеленского также уверил, что если у президента появится намерение наоборот покинуть президентский пост, он обязательно поделится этой новостью с народом.
Кирилл Тимошенко также подчеркнул, что в Офисе президента сейчас нет времени обсуждать вопросы, связанные со вторым баллотированием Зеленского.
Как сообщали "Комментарии" ранее, Владимир Зеленский поделился личным фото в социальных сетях. На снимке он с родителями в квартире в Кривом Роге сидит за столом на кухне.
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