Зеленский может баллотироваться на второй срок

Заместитель главы Офиса Президента Украины Кирилл Тимошенко предположил, что действующий президент Владимир Зеленский может баллотироваться на пост главы государства во второй раз, и если решит это делать, обязательно сообщит общественности.

ФОТО: Из открытых источников

По словам Тимошенко, одного президентского срока мало для того, чтобы изменить будущее страны, а Зеленский действительно хочет сделать Украину развитой. Заместитель главы Офиса Зеленского также уверил, что если у президента появится намерение наоборот покинуть президентский пост, он обязательно поделится этой новостью с народом.

"Действительно, для того, чтобы восстановить страну, одного срока мало — это небольшой период, потому что его объективно недостаточно", — сказал чиновник.

Кирилл Тимошенко также подчеркнул, что в Офисе президента сейчас нет времени обсуждать вопросы, связанные со вторым баллотированием Зеленского.

Как сообщали "Комментарии" ранее, Владимир Зеленский поделился личным фото в социальных сетях. На снимке он с родителями в квартире в Кривом Роге сидит за столом на кухне.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!