Второй президентский срок мужа: Елена Зеленская сняла интригу

Загруженность в работе, катастрофическая нехватка времени и большой поток дел не дают возможности нормально обсудить перспективы второго президентского срока Владимира Зеленского. Поэтому на эту тему пока разговоров нет. Как передает портал "Комментарии", об этом Первая леди Елена Зеленская поведала в интервью журналу "Фокус".

Елена Зеленская. Фото - сайт Фокус

Отвечая на вопрос журналистов, что думает Елена Зеленская насчет возможного второго президентского срока мужа она заявила, что такие мысли старается от себя отгонять и эту тему с супругом не обсуждать. При этом Елена Зеленская допустила, что следующим президентом страны может стать женщина.

По словам Елены Зеленской, сегодня в Украине уже снят ряд ограничений, которые мешали женщинам проявлять себя неровне с мужчинами, реализовывать себя в жизни. Постепенно эти барьеры исчезают. Как пример, Елена Зеленская привела заработную плату мужчины и женщины на одной и той же должности. Ранее считалось нормальным, что мужчина зарабатывает на 25% больше, нежели женщина. Теперь же этот разрыв сокращается. Уже сегодня есть много ярких женщин в политике. Немало представительниц прекрасной половины человечества уже проявили себя в Верховной Раде.

"Влияние женщин увеличивается, я вижу их энергию. Кто-то обязательно станет следующей главой государства", – отметила Первая леди.

Что же касается того, чтобы самой начать политическую карьеру Елена Зеленская ответила однозначным: "нет!". По словам супруги президента, она точно не видит себя в политике.

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