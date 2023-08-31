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ВСУ начали применять дальнобойное оружие украинского производства: президент раскрыл детали

Украинские защитники и защитницы продолжают продвигаться на фронте

сегодня, 15:02
Автор:
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Кравцев Сергей
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Украина уже имеет успешный опыт применения дальнобойного вооружения собственного производства. Так, украинским защитникам удалось поразить цель на расстоянии 700 километров. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский по результатам ежедневного селекторного совещания с силовиками, военными и должностными лицами.

ВСУ начали применять дальнобойное оружие украинского производства: президент раскрыл детали

Владимир Зеленский. Фото - сайт Офиса президента Украины

В частности, лидер украинцев заслушал доклад главкома ВСУ Валерия Залужного о ситуации на поле боя, оборонительных и наступательных действиях украинских военных.


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"Наше движение вперед не останавливается", — подчеркнул президент.

Кроме того, доложили Зеленскому и представители Минстратегпрома – о собственном производстве вооружения. По словам президента, украинским военным удалось успешно применить украинское дальнобойное оружие, поразив цель на расстоянии 700 километров.

"И конечно же, отчеты разведок о военных и политических шагах наших врагов. Держим все под контролем. Продолжаем работу", — высказался Владимир Зеленский.

Читайте также на портале "Комментарии" — президент Украины Владимир Зеленский в интервью Наталье Мосейчук в эфире общенационального телемарафона сделал ряд интересных заявлений. Так, он отметил, если Украина сможет минимизировать жертвы, то готова воевать в долгую по примеру Израиля. Пояснил, почему мы не переносим основные боевые действия на территорию России. Рассказал, на какие гарантии безопасности от партнеров рассчитывает наша страна. Признался, что хочет приравнять коррупцию к госизмене на время военного положения, а также – что не планирует, вопреки призывам Запада, проводить выборы во время войны. О чем говорят эти заявления? Какие позитивные и негативные моменты есть в данном интервью? Портал "Комментарии" с этими вопросами обратился к экспертам.




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Источник: https://t.me/V_Zelenskiy_official/7576
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