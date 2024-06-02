Встретился ли Зеленский с представителями Китая на форуме "Диалог Шангри-Ла": когда президент говорил с Си в последний раз

Президент Украины Владимир Зеленский прилетел в Сингапур, где принял участие в конференции "Диалог Шангри-Ла". На международном форуме также были представители Китая, однако Зеленский не встретился с ними, а с лидером КНР говорил последний год назад.



Зеленский на конференции "Диалог Шангри-Ла". Фото из открытых источников

Владимир Зеленский выступил в последний день конференции "Диалог Шангри-Ла", где рассказал, что Китай стал инструментом Путина, пытающегося сорвать Саммит мира в Швейцарии по вопросам войны в Украине. Также Зеленский заявил, что ему не удалось встретиться с китайской делегацией.

"Что касается представителей из Китая, сейчас в Сингапуре я не встречался ни с кем из них. Что касается нашей стороны, мы приглашали не только на Саммит. Мы много раз хотели встретиться на разных уровнях с представителями Китая", — сказал Зеленский.

По словам президента, именно Китай не желает встретиться с украинскими представителями, а с Си Цзиньпином Зеленский в последний раз говорил по телефону год назад.

"Я хотел встретиться с лидером Китая, я разговаривал год назад по телефону с лидером Китая. Мы говорили о поддержке территориальной целостности Украины и суверенитете. Наши позиции тогда совпадали. После этого я хотел иметь диалог, иметь встречу, чтобы пригласить на Саммит мира. К сожалению, на сегодняшний день контактов с Китаем мощных нет, потому что этого не хочет китайская сторона", — подчеркнул президент.

Напомним, что Китай заявил об отказе участвовать в Саммите мира. Причиной тому стало отсутствие России на мирном саммите.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Китай опроверг поставки оружия в Россию или Украину.

Также "Комментарии" писали о Зеленском, который назвал Трампа "президентом-лузером".