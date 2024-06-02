logo

BTC/USD

67429.16

ETH/USD

3775.98

LTC/USD

82.35

USD/UAH

41.10

EUR/UAH

44.75

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Политика президент Встретился ли Зеленский с представителями Китая на форуме "Диалог Шангри-Ла": когда президент говорил с Си в последний раз
commentss НОВОСТИ Все новости

Встретился ли Зеленский с представителями Китая на форуме "Диалог Шангри-Ла": когда президент говорил с Си в последний раз

Владимир Зеленский не смог встретиться с представителями Китая на конференции "Диалог Шангри-Ла". Причиной послужило отсутствие желания со стороны Китая.

сегодня, 11:10
Автор:
avatar

Slava Kot
Поделитесь публикацией:

Президент Украины Владимир Зеленский прилетел в Сингапур, где принял участие в конференции "Диалог Шангри-Ла". На международном форуме также были представители Китая, однако Зеленский не встретился с ними, а с лидером КНР говорил последний год назад.

Встретился ли Зеленский с представителями Китая на форуме "Диалог Шангри-Ла": когда президент говорил с Си в последний раз

Зеленский на конференции "Диалог Шангри-Ла". Фото из открытых источников

Владимир Зеленский выступил в последний день конференции "Диалог Шангри-Ла", где рассказал, что Китай стал инструментом Путина, пытающегося сорвать Саммит мира в Швейцарии по вопросам войны в Украине. Также Зеленский заявил, что ему не удалось встретиться с китайской делегацией.

"Что касается представителей из Китая, сейчас в Сингапуре я не встречался ни с кем из них. Что касается нашей стороны, мы приглашали не только на Саммит. Мы много раз хотели встретиться на разных уровнях с представителями Китая", — сказал Зеленский.

По словам президента, именно Китай не желает встретиться с украинскими представителями, а с Си Цзиньпином Зеленский в последний раз говорил по телефону год назад.

"Я хотел встретиться с лидером Китая, я разговаривал год назад по телефону с лидером Китая. Мы говорили о поддержке территориальной целостности Украины и суверенитете. Наши позиции тогда совпадали. После этого я хотел иметь диалог, иметь встречу, чтобы пригласить на Саммит мира. К сожалению, на сегодняшний день контактов с Китаем мощных нет, потому что этого не хочет китайская сторона", — подчеркнул президент.

Напомним, что Китай заявил об отказе участвовать в Саммите мира. Причиной тому стало отсутствие России на мирном саммите.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Китай опроверг поставки оружия в Россию или Украину.

Также "Комментарии" писали о Зеленском, который назвал Трампа "президентом-лузером".



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.youtube.com/watch?v=m0BtBErQ9vk&ab_channel=TheInternationalInstituteforStrategicStudies
Теги:
comments

Обсуждения

Поделитесь своим мнением!


Новости

Все новости