Встретился ли Зеленский с представителями Китая на форуме "Диалог Шангри-Ла": когда президент говорил с Си в последний раз

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Slava Kot
Президент Украины Владимир Зеленский прилетел в Сингапур, где принял участие в конференции "Диалог Шангри-Ла". На международном форуме также были представители Китая, однако Зеленский не встретился с ними, а с лидером КНР говорил последний год назад.
Зеленский на конференции "Диалог Шангри-Ла". Фото из открытых источников
Владимир Зеленский выступил в последний день конференции "Диалог Шангри-Ла", где рассказал, что Китай стал инструментом Путина, пытающегося сорвать Саммит мира в Швейцарии по вопросам войны в Украине. Также Зеленский заявил, что ему не удалось встретиться с китайской делегацией.
По словам президента, именно Китай не желает встретиться с украинскими представителями, а с Си Цзиньпином Зеленский в последний раз говорил по телефону год назад.
Напомним, что Китай заявил об отказе участвовать в Саммите мира. Причиной тому стало отсутствие России на мирном саммите.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Китай опроверг поставки оружия в Россию или Украину.
Также "Комментарии" писали о Зеленском, который назвал Трампа "президентом-лузером".
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