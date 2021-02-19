У Зеленского заявили, что СНБО может национализировать корпорацию "Рошен"

Язык
Coinspot 19.02.2021
BTC/USD
52790.11
ETH/USD
1935.27
LTC/USD
233.61
НБУ 19.02.2021
USD/UAH
28.00
EUR/UAH
33.90
RUB/UAH
0.40
Рубрики
МЕНЮ
Гриниченко Дима
Спикер украинской делегации в минской ТКГ и советник главы Офиса Президента Андрея Ермака Алексей Арестович написал, что на 19 февраля СНБО будет рассматривать вопрос национализации корпорации "Рошен". Об этом он заявил на своем канале в Telegram.
Фото: ОП
На сегодняшнем заседании СНБО будет рассматриваться вопрос национализации корпорации "Рошен", – написал Арестович
Скорее всего, этот пост был написан в шутку, так как Арестович неоднократно выступал с критикой в адрес представителей партии "Европейская солидарность" и экс-президента Украины Петра Порошенко, который является собственником "Рошен".
Недавно Арестович устроил скандал в эфире одного из украинских телеканалов с нардепом от "ЕС" Ириной Геращенко и заявил, что их партия опустилась до "уровня женской общаги ПТУ", обсуждая внешность президента Зеленского.
Арестович был назначен спикером украинской делегации в минской ТКГ в октябре 2020 года. В декабре глава Офиса Президента Андрей Ермак назначил его внештатным советником по стратегическим коммуникациям.
До этого Арестович был известен как блогер, военный обозреватель, актер и ветеран войны на Донбассе.
В Офисе президента, анонсируя закрытое заседание СНБО 19 февраля заявили, что там будут приняты жесткие решения для защиты национальной безопасности Украины.
2 февраля президент Зеленский ввел в действие решение СНБО о наложении санкций на нардепа Тараса Козака и его телеканалов 112, NewsOne и Zik, фактическим владельцев которых называют нардепа Виктора Медведчука.
Ранее "Комментарии" сообщали о том, что Порошенко официально купил телеканал "Прямой".
Читайте таке, собираются ли у Зеленского вводить санкции против "Прямого".
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!
Обусуждения
Новости
Всилий
сегодня, 12:03
Мадама "Люська - губки бантиком" он же тов.Арестович, призванная под знамена зелебобиков, решила блеснуть, сначала на "Свободе Слова", а теперь еще и в инете. Уровень этой мадамы назвать плинтусным - это наверное просто-таки обидеть ПЛИНТУС. Депутаты просто обязаны выяснить шо ж это за МАЙОР выискался, от какой армии, какого рода войск? Уж больно оно напоминает тривиального недоумка с "Привоза", такое же истеричное, скандальное и ... таки да НЕДОУМКОВАТОЕ. Но самое главное так это его несравненное чувство вовремя подзаработать, ведь не далее как пол-года назад эта мадама самым уничижительным образом характеризовала Зеленского, а сегодня "Люська-губки бантиком" - самый ярый и праведный защитник "зеленой плесени".