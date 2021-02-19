У Зеленского заявили, что СНБО может национализировать корпорацию "Рошен"

Спикер украинской делегации в минской ТКГ и советник главы Офиса Президента Андрея Ермака Алексей Арестович написал, что на 19 февраля СНБО будет рассматривать вопрос национализации корпорации "Рошен". Об этом он заявил на своем канале в Telegram.

Фото: ОП

На сегодняшнем заседании СНБО будет рассматриваться вопрос национализации корпорации "Рошен", – написал Арестович

Скорее всего, этот пост был написан в шутку, так как Арестович неоднократно выступал с критикой в адрес представителей партии "Европейская солидарность" и экс-президента Украины Петра Порошенко, который является собственником "Рошен".

Недавно Арестович устроил скандал в эфире одного из украинских телеканалов с нардепом от "ЕС" Ириной Геращенко и заявил, что их партия опустилась до "уровня женской общаги ПТУ", обсуждая внешность президента Зеленского.

Арестович был назначен спикером украинской делегации в минской ТКГ в октябре 2020 года. В декабре глава Офиса Президента Андрей Ермак назначил его внештатным советником по стратегическим коммуникациям.

До этого Арестович был известен как блогер, военный обозреватель, актер и ветеран войны на Донбассе.

В Офисе президента, анонсируя закрытое заседание СНБО 19 февраля заявили, что там будут приняты жесткие решения для защиты национальной безопасности Украины.

2 февраля президент Зеленский ввел в действие решение СНБО о наложении санкций на нардепа Тараса Козака и его телеканалов 112, NewsOne и Zik, фактическим владельцев которых называют нардепа Виктора Медведчука.

Ранее "Комментарии" сообщали о том, что Порошенко официально купил телеканал "Прямой".

Читайте таке, собираются ли у Зеленского вводить санкции против "Прямого".









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