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Главная Новости Политика внутренняя политика У Зеленского заявили, что СНБО может национализировать корпорацию "Рошен"
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У Зеленского заявили, что СНБО может национализировать корпорацию "Рошен"

Заседание СНБО назначено на 19 февраля

сегодня, 11:44
Автор:

Гриниченко Дима

Спикер украинской делегации в минской ТКГ и советник главы Офиса Президента Андрея Ермака Алексей Арестович написал, что на 19 февраля СНБО будет рассматривать вопрос национализации корпорации "Рошен". Об этом он заявил на своем канале в Telegram.

У Зеленского заявили, что СНБО может национализировать корпорацию "Рошен"

Фото: ОП

На сегодняшнем заседании СНБО будет рассматриваться вопрос национализации корпорации "Рошен", – написал Арестович

Скорее всего, этот пост был написан в шутку, так как Арестович неоднократно выступал с критикой в адрес представителей партии "Европейская солидарность" и экс-президента Украины Петра Порошенко, который является собственником "Рошен".

Недавно Арестович устроил скандал в эфире одного из украинских телеканалов с нардепом от "ЕС" Ириной Геращенко и заявил, что их партия опустилась до "уровня женской общаги ПТУ", обсуждая внешность президента Зеленского.

Арестович был назначен спикером украинской делегации в минской ТКГ в октябре 2020 года. В декабре глава Офиса Президента Андрей Ермак назначил его внештатным советником по стратегическим коммуникациям.

До этого Арестович был известен как блогер, военный обозреватель, актер и ветеран войны на Донбассе.

В Офисе президента, анонсируя закрытое заседание СНБО 19 февраля заявили, что там будут приняты жесткие решения для защиты национальной безопасности Украины. 

2 февраля президент Зеленский ввел в действие решение СНБО о наложении санкций на нардепа Тараса Козака и его телеканалов 112, NewsOne и Zik, фактическим владельцев которых называют нардепа Виктора Медведчука. 

Ранее "Комментарии" сообщали о том, что Порошенко официально купил телеканал "Прямой".

Читайте таке, собираются ли у Зеленского вводить санкции против "Прямого".




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Источник: https://t.me/moon_rainbow_AA/1035
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Обусуждения

Всилий

сегодня, 12:03

Мадама "Люська - губки бантиком" он же тов.Арестович, призванная под знамена зелебобиков, решила блеснуть, сначала на "Свободе Слова", а теперь еще и в инете. Уровень этой мадамы назвать плинтусным - это наверное просто-таки обидеть ПЛИНТУС. Депутаты просто обязаны выяснить шо ж это за МАЙОР выискался, от какой армии, какого рода войск? Уж больно оно напоминает тривиального недоумка с "Привоза", такое же истеричное, скандальное и ... таки да НЕДОУМКОВАТОЕ. Но самое главное так это его несравненное чувство вовремя подзаработать, ведь не далее как пол-года назад эта мадама самым уничижительным образом характеризовала Зеленского, а сегодня "Люська-губки бантиком" - самый ярый и праведный защитник "зеленой плесени".

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