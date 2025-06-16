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Кравцев Сергей
Массированный удар России по Кременчуге в минувшие выходные является плевком в усилия мирового сообщества по прекращению войны против Украины. Как передает портал "Комментарии", такое заявление в традиционном вечернем видеообращении к украинцам сделал президент Украины Владимир Зеленский.
Владимир Зеленский. Фото: сайт Офиса президента Украины
Глава государства отметил, оккупанты продуманно атаковали энергетическую инфраструктуру города крылатыми, баллистическими и аэробаллистическими ракетами. Также оккупанты применили иранские дроны типа "Shahed".
Зеленский напомнил, что Украина ежедневно теряет людей, тогда как война давно уже могла бы закончиться, "если бы мир реагировал на Россию принципиально и не покупался бы на ее манипуляции и ложь".
Читайте также на портале "Комментарии" — сейчас все складывается так, что "коалиции решительных" находится в своеобразном ступоре. Это произошло, потому что Европа еще не решила для себя, что она будет с Украиной полностью, если не будет Америки. Как передает портал "Комментарии", соответствующее заявление сделал президент Украины Владимир Зеленский во время общения с журналистами.
Также издание "Комментарии" сообщало – Зеленский усомнился в способности Трампа остановить войну: что заявил.
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