Массированный удар России по Кременчуге в минувшие выходные является плевком в усилия мирового сообщества по прекращению войны против Украины. Как передает портал "Комментарии", такое заявление в традиционном вечернем видеообращении к украинцам сделал президент Украины Владимир Зеленский.

Владимир Зеленский. Фото: сайт Офиса президента Украины

Глава государства отметил, оккупанты продуманно атаковали энергетическую инфраструктуру города крылатыми, баллистическими и аэробаллистическими ракетами. Также оккупанты применили иранские дроны типа "Shahed".

"Люди не пострадали. Но, к сожалению, есть повреждения энергетической инфраструктуры. И это — российский плевок во все, что пытается сделать международное сообщество, чтобы остановить эту войну. Как раз после разговора Путина с Трампом. После того, как американцы просили нас не бить по российским энергетическим объектам. И тогда, когда сам Путин пытается изобразить из себя посредника для Ближнего Востока и пытается хоть как-то помочь своим сообщникам в Тегеране", – высказался президент.

Зеленский напомнил, что Украина ежедневно теряет людей, тогда как война давно уже могла бы закончиться, "если бы мир реагировал на Россию принципиально и не покупался бы на ее манипуляции и ложь".

Читайте также на портале "Комментарии" — сейчас все складывается так, что "коалиции решительных" находится в своеобразном ступоре. Это произошло, потому что Европа еще не решила для себя, что она будет с Украиной полностью, если не будет Америки. Как передает портал "Комментарии", соответствующее заявление сделал президент Украины Владимир Зеленский во время общения с журналистами.

Также издание "Комментарии" сообщало – Зеленский усомнился в способности Трампа остановить войну: что заявил.



