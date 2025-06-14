"Коалиция решительных" в ступоре: Зеленский рассказал, что произошло

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Кравцев Сергей
Сейчас все складывается так, что "коалиции решительных" находится в своеобразном ступоре. Это произошло, потому что Европа еще не решила для себя, что она будет с Украиной полностью, если не будет Америки. Как передает портал "Комментарии", соответствующее заявление сделал президент Украины Владимир Зеленский во время общения с журналистами.
Владимир Зеленский. Фото: сайт Офиса президента Украины
Украинский лидер пояснил, что, когда европейцы с энергией подошли к созданию "коалиции решительных", они увидели, что этой энергии нет у главного их партнера – Соединенных Штатов Америки. А, если и есть какая-то энергия, то явно не такая, как у них. Вот тогда они и начали думать, хватит ли им сил. А, когда Европа долго думает, они очень много говорят друг с другом и начинают рождаться сомнения.
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Также издание "Комментарии" сообщало – не говоря об этом прямо, президент Украины Владимир Зеленский допустил, что Украина может пойти на компромисс, приостановив свое движение в НАТО, но получив не менее сильную гарантию от Европы в виде размещения в Украине европейского военного контингента. Это может стать базой, на которой начнется поиск компромисса в примирении Украины и РФ. Об этом президент Украина Владимир Зеленский заявил во время общения с журналистами.
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