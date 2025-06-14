"Коалиция решительных" в ступоре: Зеленский рассказал, что произошло

Сейчас все складывается так, что "коалиции решительных" находится в своеобразном ступоре. Это произошло, потому что Европа еще не решила для себя, что она будет с Украиной полностью, если не будет Америки. Как передает портал "Комментарии", соответствующее заявление сделал президент Украины Владимир Зеленский во время общения с журналистами.

Владимир Зеленский. Фото: сайт Офиса президента Украины

"Нужны сильные резкие шаги (президента США Дональда – ред.) Трампа. Они нужны, потому что не будет ceasefire. Идет торможение Коалиции решительных, здесь я с вами согласен. Знаете, почему идет торможение? Не потому, что они устали и что они отворачиваются, нет. Эта ситуация показала, что Европа еще не решила для себя, что она будет с Украиной полностью, если не будет Америки. Вот что происходит", — отметил Зеленский.

Украинский лидер пояснил, что, когда европейцы с энергией подошли к созданию "коалиции решительных", они увидели, что этой энергии нет у главного их партнера – Соединенных Штатов Америки. А, если и есть какая-то энергия, то явно не такая, как у них. Вот тогда они и начали думать, хватит ли им сил. А, когда Европа долго думает, они очень много говорят друг с другом и начинают рождаться сомнения.

"Почему роль Трампа важна? Для нас важно, чтобы Трамп остановил Путина санкциями и другими шагами. Это даст сигнал всей Европе, все объединятся и у нас будет этот шанс. Если Трамп не будет вводить санкции и не делать шагов против России, я скажу вам откровенно, нам будет очень сложно", — пояснил президент.

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Также издание "Комментарии" сообщало – не говоря об этом прямо, президент Украины Владимир Зеленский допустил, что Украина может пойти на компромисс, приостановив свое движение в НАТО, но получив не менее сильную гарантию от Европы в виде размещения в Украине европейского военного контингента. Это может стать базой, на которой начнется поиск компромисса в примирении Украины и РФ. Об этом президент Украина Владимир Зеленский заявил во время общения с журналистами.



