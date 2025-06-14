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Зеленский усомнился в способности Трампа остановить войну: что заявил

Президент ждет "изменения тональности" между США и Россией

сегодня, 16:07
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Кравцев Сергей

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что "теплый разговор" между США и Россией не повлияет на настрой российского диктатора Владимира Путина – продолжать войну. Такое мнение украинский лидер высказал в интервью для американского телеканала Newsmax.

Зеленский усомнился в способности Трампа остановить войну: что заявил

Владимир Зеленский. Фото: сайт Офиса президента Украины

"Диалог Америки с "русскими" напоминает теплый разговор. Давайте будем откровенными: это не остановит Путина. Необходимо изменение тональности. Путин должен четко понять, что Америка будет стоять на стороне Украины, в частности путем введения санкций и поддержки нашей армии", – высказался президент.

Он уточнил, любые сигналы о сокращении помощи или попытки поставить Украину и Россию на один уровень – это глубоко несправедливо. Россия – агрессор, именно она принесла эту войну, и она не хочет ее заканчивать, подчеркнул Зеленский.

Президент убежден, что мир должен дать четкий сигнал Путину: если тот отказывается прекратить войну, его ждут сильные санкции.

Украинский лидер также сравнил Россию с "поездом на большой скорости, за рулем которого никого нет".

Читайте также на портале "Комментарии" — переговоры между Украиной и РФ возобновятся после обменов пленных, о которых делегации договорились ранее в Стамбуле. Однако точная дата пока еще не согласована. Такое заявление во время общения с журналистами сделал президент Украины Владимир Зеленский.

Также издание "Комментарии" сообщало – не говоря об этом прямо, президент Украины Владимир Зеленский допустил, что Украина может пойти на компромисс, приостановив свое движение в НАТО, но получив не менее сильную гарантию от Европы в виде размещения в Украине европейского военного контингента. Это может стать базой, на которой начнется поиск компромисса в примирении Украины и РФ. Об этом президент Украина Владимир Зеленский заявил во время общения с журналистами.




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