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Война может переброситься на другие страны: Зеленский рассказал, кто еще под угрозой

Владимир Зеленский уверен, что все соседи России под угрозой, если Украина не выстоит

сегодня, 11:10
Автор:
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Кравцев Сергей
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В том случае, если Путину удастся реализовать свои планы и Россия захватит Украину, другим государствам Европы придется столкнуться с войной. Однако у Кремля не будет никаких шансов атаковать Европу, если наша страна выстоит. Как передает портал "Комментарии", такое заявление во время выступления перед парламентом Дании сделал президент Украины Владимир Зеленский.

Война может переброситься на другие страны: Зеленский рассказал, кто еще под угрозой

Владимир Зеленский. Фото - сайт Офиса президента Украины

Глава государства заявил, что сейчас российское зло бьет болью и смертью по украинским городам и селам. При этом из Москвы уже сейчас звучат прямые месседжи о том, что российские войска не ограничатся вторжением и оккупацией Украины.


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"Потом после нашей страны они хотят понести эти страдания дальше в Европу и дальше в мир. И я уверен, что вы это слышите из Москвы. Все соседи России под угрозой, если Украина не выстоит", — отметил Зеленский.

По его словам, международное право не получится восстановить. Любая из демократий мира может стать мишенью. То ли для ракет, то ли для наемников, то ли для дестабилизации. Каждая из демократических стран это ощущает уже сейчас.

При этом Владимир Зеленский высказал убеждение, что Украина справиться со всеми сложностями и точно выстоит. Это должен понимать весь цивилизованный мир, который выбирает светлую сторону.

Отметим, на выходных президент Украины уже совершил турне в Швецию, Нидерланды и Данию.

Читайте также на портале "Комментарии" — президент Украины Владимир Зеленский с первой леди совершили визит в Швецию. По словам Зеленского, Украина и Швеция намерены развернуть в нашей стране совместное производство боевых машин пехоты CV90. Кроме того, есть вероятность, что на вооружении украинских военных появятся шведские истребители Gripen. Какие выводы можно сделать после этого визита? Почему он состоялся именно сейчас? Портал "Комментарии" с этими вопросами обратился к экспертам.




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Ігор

сегодня, 10:21

Після України вони завоюють весь світ. Саме Україна остання лінія захисту. У божевільного вождя агонія і паніка, він розуміє що наробив. Увійде в історію найбільшим злочинцем. Біблія описувала правду юдейську ментальність.


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