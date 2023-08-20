В чем важность визита Зеленского в Швецию – какую помощь может получить Украина

Президент Украины Владимир Зеленский с первой леди совершили визит в Швецию. По словам Зеленского, Украина и Швеция намерены развернуть в нашей стране совместное производство боевых машин пехоты CV90. Кроме того, есть вероятность, что на вооружении украинских военных появятся шведские истребители Gripen. Какие выводы можно сделать после этого визита? Почему он состоялся именно сейчас? Портал "Комментарии" с этими вопросами обратился к экспертам.

Визит Зеленского в Швецию. Фото: сайт президента Украины

Надо искать варианты получения разных видов вооружения из разных стран

Политтехнолог, соучредитель Агентства моделирования ситуаций Алексей Голобуцкий рассуждает так:

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"Нас ждет тяжелая дипломатическая осень. Потому надо, если есть возможность, совершать соответствующие визиты, готовя почву для продвижения именно украинского мирного плана, а не всякого рода компромиссных, предусматривающих заморозку конфликта или территориальные потери Украины".

Плюс, продолжает эксперт, у Швеции – уникальный статус. Это европейская страна, которая находится в ожидании вступления в НАТО. В этом плане у нас есть с ней кое-что общее.

"К тому же, Швеция не связана сейчас условиями Альянса (где все решения принимаются консенсусом). Она свободная в решении своих геополитических задач, вопросах обороны, вооружений, страна. Имеющая один из самых развитых в Европе в военно-промышленных комплексов", – подчеркивает Алексей Голобуцкий.

Поэтому, констатирует он, логичен визит Зеленского именно туда.

"И решения о совместном производстве в Украине БМП CV90, и прощупывание почвы касательно предоставления ВСУ шведских истребителей Gripen – это абсолютно правильные шаги. Специалисты говорят, что он не хуже, а то и лучше F-16", – акцентирует Алексей Голобуцкий.

Он не исключает, что, если Швеция решится передать нам свои истребители, это, возможно, подтолкнет другие страны в данном направлении. Но, обращает внимание эксперт, тут встанут вопросы обучения, инфраструктуры, согласия третьих стран, чьи компоненты использованы в Gripen.

"И всё же – надо искать варианты получения разных видов вооружения из разных стран. И если Зеленский и его команда ищут их – это замечательно", – констатирует Алексей Голобуцкий.

Швеция как будущий член НАТО сама заинтересована в уникальном украинском боевом опыте

Пресс-офицер Первой отдельной бригады спецназа ВСУ, капитан Тарас Березовец акцентирует, что Швеция – один из крупнейших производителей оружия не только в Европе, но и в мире.

ВПК этой страны, поясняет он, производит великолепные системы артиллерии, достаточно вспомнить САУ Archer.

Также Швеция станет одной из немногих стран НАТО, имеющих полный цикл производства собственных самолетов – истребителей Gripen. Они менее прихотливы, чем американские F-16.

"Так что эта страна может оказать серьезную помощь Украине, в том числе, в развитии совместных проектов по производству вооружений. Это касается тех же БМП CV90, которые по своим показателям превосходят аналогичные европейские системы. И скорее сопоставимы с американскими Bradley или Stryker", – отмечает эксперт.

Он уверен в правильности идеи о совместном шведско-украинском производстве и ремонтной базе в Украине, как и в случае с подобным заходом к нам немецкого концерна Rheinmetall (будет, среди прочего, производить и ремонтировать танки).

"Чем больше будет таких совместных программ, тем лучше. Мы, к сожалению, не имеем своих аналогичных разработок", – поясняет Тарас Березовец.

По его словам, учитывая, что Швеция – один из крупнейших поставщиков (ее военная помощь Украине составила свыше 2 млрд евро), кроме прочего, это был еще и визит вежливости. Как ранее в Великобританию, Германию.

"Следует также понимать, что Швеция как будущий член НАТО сама заинтересована в уникальном украинском боевом опыте", – подчеркивает эксперт.

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