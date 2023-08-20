В чем важность визита Зеленского в Швецию – какую помощь может получить Украина

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Кравцев Сергей
Президент Украины Владимир Зеленский с первой леди совершили визит в Швецию. По словам Зеленского, Украина и Швеция намерены развернуть в нашей стране совместное производство боевых машин пехоты CV90. Кроме того, есть вероятность, что на вооружении украинских военных появятся шведские истребители Gripen. Какие выводы можно сделать после этого визита? Почему он состоялся именно сейчас? Портал "Комментарии" с этими вопросами обратился к экспертам.
Визит Зеленского в Швецию. Фото: сайт президента Украины
Политтехнолог, соучредитель Агентства моделирования ситуаций Алексей Голобуцкий рассуждает так:
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Плюс, продолжает эксперт, у Швеции – уникальный статус. Это европейская страна, которая находится в ожидании вступления в НАТО. В этом плане у нас есть с ней кое-что общее.
Поэтому, констатирует он, логичен визит Зеленского именно туда.
Он не исключает, что, если Швеция решится передать нам свои истребители, это, возможно, подтолкнет другие страны в данном направлении. Но, обращает внимание эксперт, тут встанут вопросы обучения, инфраструктуры, согласия третьих стран, чьи компоненты использованы в Gripen.
Пресс-офицер Первой отдельной бригады спецназа ВСУ, капитан Тарас Березовец акцентирует, что Швеция – один из крупнейших производителей оружия не только в Европе, но и в мире.
ВПК этой страны, поясняет он, производит великолепные системы артиллерии, достаточно вспомнить САУ Archer.
Также Швеция станет одной из немногих стран НАТО, имеющих полный цикл производства собственных самолетов – истребителей Gripen. Они менее прихотливы, чем американские F-16.
Он уверен в правильности идеи о совместном шведско-украинском производстве и ремонтной базе в Украине, как и в случае с подобным заходом к нам немецкого концерна Rheinmetall (будет, среди прочего, производить и ремонтировать танки).
По его словам, учитывая, что Швеция – один из крупнейших поставщиков (ее военная помощь Украине составила свыше 2 млрд евро), кроме прочего, это был еще и визит вежливости. Как ранее в Великобританию, Германию.
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