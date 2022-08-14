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Зеленский объяснил продолжение военного положения в Украине

Украина должна продолжить расширять антивоенную коалицию и бороться против РФ на всех уровнях и на всех фронтах

14 августа 2022, 23:46
Автор:

Лиля Воробьева
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Глава государства Владимир Зеленский объяснил продолжение военного положения и всеобщей мобилизации в Украине. Об этом президент Зеленский сообщил в своем традиционном вечернем видеообращении .

Зеленский объяснил продолжение военного положения в Украине

Владимир Зеленский (фото из открытых источников)

"Очевидные решения, очевидные причины. В ближайшее время Верховной Раде Украины предстоит принять решение о продлении военного положения и всеобщей мобилизации", — рассказал Владимир Зеленский.

Президент Украины заявил, что наша страна должна защищаться и отвечать на все, непрекращающиеся ни одного дня, обстрелы.

"К сожалению, у нас есть потери. Но мы должны бороться на всех уровнях и на всех фронтах, максимально усиливать наше государство, сохранять наше единство и привлекать еще большее число стран к нашей антивоенной коалиции", — сообщил Владимир Зеленский.

Глава государства подчеркнул, что Украина всегда стремилась и стремится к миру, но РФ верит в террор.

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что Украина меняет свою военную стратегию . Украина после получения нового вооружения большой дальностью сменяет свою военную стратегию. Об этом пишет рейтинговое издание The New York Times. По информации издания, начиная с весны и заканчивая началом лета, украинская армия постоянно подвергалась мощным артиллерийским обстрелам, в результате чего на Донбассе ВСУ приходилось отступать со своих позиций, теряя до 200 военных в день. Только в последние недели Украина кардинально изменила свою стратегию. Благодаря тому, что Киев получил мощное дальнобойное оружие, Украине удалось как минимум замедлить продвижение России. Этого удалось добиться благодаря ударам в глубоком тылу противника.



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Источник: https://t.me/V_Zelenskiy_official/2877
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