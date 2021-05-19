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Власть взялась за Кличко, чтобы скрыть 80 млрд убытков, нанесенных государству топ-коррупционерами, – СМИ

Офис президента преследует оппонентов, чтобы отвлечь внимание от многомиллиардных убытков в экономике

сегодня, 21:18
Автор:

Станислав Молчанов

Преследуя политических оппонентов Офис президента пытается создать позитивный информационный фон накануне итоговой пресс-конференции Владимира Зеленского и отвлечь внимание от многомиллиардных убытков, нанесенных экономике его командой. Об этом говорится в материале Gazeta.ua.

Власть взялась за Кличко, чтобы скрыть 80 млрд убытков, нанесенных государству топ-коррупционерами, – СМИ

Влияние ОП на экономические убытки Украины

Отметим, 20 мая должна состояться пресс-конференция Владимира Зеленского. Издание отмечает, что все происходящее на политическом поле в нашей стране в последние несколько месяцев, было подготовкой к предстоящей пресс-конференции.

"Понимая, что на многие вопросы ответов нет, у Зеленского принялись делать то, что хорошо умеют – накачивать информационное поле. Отсюда внезапная отставка министра здравоохранения Степанова и резонансные расследования, которые вынули из-под сукна аккурат к концу весны", – отмечает СМИ.

По версии Gazeta.ua, это все делалось для того, чтобы затмить провальные управленческие решения Кабмина и падение экономики. Журналисты проанализировали финансовые результаты крупнейших госкорпораций за последний год. Каждое из них, включая госмонополии, при Зеленском демонстрирует многомиллиардные убытки.

В частности, "Нафтогаз" закончил 2020 год с  убытком 36 млрд грн на фоне прибыли в 2019 году на уровне 9,9 млрд грн. "Укрэнерго" отчиталась о 27,5 млрд грн убытков (в 2019 году было 1,86 млрд грн прибыли). "Укрзализныця" закончила 2020 год с убытком 11,9 млрд грн, хотя в 2019 году принесла 4,3 млрд грн прибыли. НАЭК "Энергоатом" в 2019 году отчитался о прибыли 3,8 млрд грн, в 2020 – об убытках в 4,8 млрд грн. Совокупные потери только по этим предприятиям превысили 80 млрд грн. Для сравнения, годовой бюджет всего Киева – 60 млрд грн. При этом, несмотря на провальные финансовые результаты, топ-менеджеры госкорпораций продолжают получать сотни тысяч гривен зарплаты ежемесячно.

"Это стараются списать на пандемию коронавируса. Но кроме нее это симптоматично для некомпетентного управления и топ-коррупции. Эффективная работа названных компаний – ответственность Кабмина, укомплектованного по единоличной квоте ЗеКоманды", – говорится в материале.

Однако вместо того, чтобы остановить топ-коррупцию в правительстве, власть санкционирует массовые обыски в департаментах КГГА и на коммунальных предприятиях. По мнению шеф-редактора LB.ua Сони Кошкиной, обысками в столице Офис президента пытается решить прежде всего политические задачи – назначить напрямую управляемого главу КГГА и устранить Виталия Кличко как "главного электорального конкурента на следующих выборах".

"Наблюдать за политическими разборками избирателю всегда интереснее, чем разбираться в коррупционных схемах, тарифообразовании и макроэкономических процессах. Офис Зеленского умело на этом играет. На пресс-конференции президент расскажет, как ловко прижал пятую колонну, но не ответит, как остановить падение экономики в пропасть. Уколет киевскую мэрию, но не упомянет о многомиллиардной коррупции под крылом его Кабмина", – говорится в материале.

Напомним, ОП рассказали, когда и где могут встретиться президенты Украины Владимир Зеленский и США Джо Байден.


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