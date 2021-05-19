Власть взялась за Кличко, чтобы скрыть 80 млрд убытков, нанесенных государству топ-коррупционерами, – СМИ

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МЕНЮ
Станислав Молчанов
Преследуя политических оппонентов Офис президента
пытается создать позитивный информационный фон накануне итоговой пресс-конференции Владимира Зеленского и отвлечь внимание от
многомиллиардных убытков, нанесенных экономике его командой. Об этом говорится в материале Gazeta.ua.
Влияние ОП на экономические убытки Украины
Отметим, 20 мая должна состояться пресс-конференция
Владимира Зеленского. Издание отмечает, что все происходящее на политическом
поле в нашей стране в последние несколько месяцев, было подготовкой к
предстоящей пресс-конференции.
По версии Gazeta.ua,
это все делалось
для того, чтобы затмить провальные управленческие решения Кабмина и
падение экономики. Журналисты проанализировали
финансовые результаты крупнейших госкорпораций за последний год.
Каждое из них,
включая
госмонополии, при Зеленском демонстрирует
многомиллиардные убытки.
В частности, "Нафтогаз"
закончил
2020 год с
убытком 36 млрд грн на фоне прибыли в 2019
году на уровне 9,9
млрд грн. "Укрэнерго" отчиталась о 27,5 млрд грн убытков (в 2019 году было 1,86
млрд
грн прибыли). "Укрзализныця"
закончила 2020 год с убытком 11,9 млрд грн, хотя в 2019 году принесла 4,3
млрд
грн прибыли. НАЭК "Энергоатом" в 2019 году отчитался о прибыли 3,8 млрд грн, в 2020 – об убытках в 4,8 млрд грн. Совокупные потери только по этим предприятиям превысили 80 млрд грн. Для сравнения, годовой бюджет всего
Киева – 60 млрд грн. При этом, несмотря на провальные финансовые результаты, топ-менеджеры госкорпораций продолжают получать сотни тысяч
гривен зарплаты ежемесячно.
Однако вместо того, чтобы остановить топ-коррупцию в правительстве, власть санкционирует массовые обыски в департаментах КГГА
и на коммунальных предприятиях. По мнению шеф-редактора LB.ua Сони Кошкиной, обысками в столице
Офис президента пытается решить прежде всего политические задачи – назначить
напрямую управляемого главу КГГА и устранить Виталия Кличко как "главного
электорального конкурента на следующих выборах".
Напомним, ОП
рассказали, когда и где могут встретиться президенты Украины Владимир Зеленский и США Джо Байден.
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