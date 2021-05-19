Власть взялась за Кличко, чтобы скрыть 80 млрд убытков, нанесенных государству топ-коррупционерами, – СМИ

Преследуя политических оппонентов Офис президента пытается создать позитивный информационный фон накануне итоговой пресс-конференции Владимира Зеленского и отвлечь внимание от многомиллиардных убытков, нанесенных экономике его командой. Об этом говорится в материале Gazeta.ua.



Влияние ОП на экономические убытки Украины

Отметим, 20 мая должна состояться пресс-конференция Владимира Зеленского. Издание отмечает, что все происходящее на политическом поле в нашей стране в последние несколько месяцев, было подготовкой к предстоящей пресс-конференции.

"Понимая , что на многие вопросы ответов нет , у Зеленского принялись делать то , что хорошо умеют – накачивать информационное поле . Отсюда внезапная отставка министра здравоохранения Степанова и резонансные расследования , которые вынули из - под сукна аккурат к концу весны", – отмечает СМИ .

По версии Gazeta.ua, это все делалось для того, чтобы затмить провальные управленческие решения Кабмина и падение экономики. Журналисты проанализировали финансовые результаты крупнейших госкорпораций за последний год. Каждое из них, включая госмонополии, при Зеленском демонстрирует многомиллиардные убытки.

В частности, "Нафтогаз" закончил 2020 год с убытком 36 млрд грн на фоне прибыли в 2019 году на уровне 9,9 млрд грн. "Укрэнерго" отчиталась о 27,5 млрд грн убытков (в 2019 году было 1,86 млрд грн прибыли). "Укрзализныця" закончила 2020 год с убытком 11,9 млрд грн, хотя в 2019 году принесла 4,3 млрд грн прибыли. НАЭК "Энергоатом" в 2019 году отчитался о прибыли 3,8 млрд грн, в 2020 – об убытках в 4,8 млрд грн. Совокупные потери только по этим предприятиям превысили 80 млрд грн. Для сравнения, годовой бюджет всего Киева – 60 млрд грн. При этом, несмотря на провальные финансовые результаты, топ-менеджеры госкорпораций продолжают получать сотни тысяч гривен зарплаты ежемесячно.

"Это стараются списать на пандемию коронавируса . Но кроме нее это симптоматично для некомпетентного управления и топ - коррупции . Эффективная работа названных компаний – ответственность Кабмина , укомплектованного по единоличной квоте ЗеКоманды" , – говорится в материале .

Однако вместо того, чтобы остановить топ-коррупцию в правительстве, власть санкционирует массовые обыски в департаментах КГГА и на коммунальных предприятиях. По мнению шеф-редактора LB.ua Сони Кошкиной, обысками в столице Офис президента пытается решить прежде всего политические задачи – назначить напрямую управляемого главу КГГА и устранить Виталия Кличко как "главного электорального конкурента на следующих выборах".

"Наблюдать за политическими разборками избирателю всегда интереснее , чем разбираться в коррупционных схемах , тарифообразовании и макроэкономических процессах . Офис Зеленского умело на этом играет . На пресс - конференции президент расскажет , как ловко прижал пятую колонну , но не ответит, как остановить падение экономики в пропасть . Уколет киевскую мэрию , но не упомянет о многомиллиардной коррупции под крылом его Кабмина" , – говорится в материале .

Напомним, ОП рассказали, когда и где могут встретиться президенты Украины Владимир Зеленский и США Джо Байден.

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