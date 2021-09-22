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Зеленский отреагировал на совершение нападения на Шефира

Президент срочно вылетает в Украину

сегодня, 14:07
Автор:

Антон Рудак

Президент Украины Владимир Зеленский собирается срочно вернуться в Киев из США, в связи с покушением на своего друга Сергея Шефира. Об этом он сообщил в Telegram-канале Офиса президента.

Зеленский отреагировал на совершение нападения на Шефира

Владимир Зеленский, фото из открытых источников

Свое возвращение в Киев Зеленский планирует сразу после выступления на Генассамблее ООН.

"Сразу после выступления на Генассамблее ООН я отправляюсь в столицу. Кто за этим стоит, скажу откровенно — не знаю. Пока, какие это силы — могут быть внутренние или внешние. Но силами не считаю их, потому что передавать мне привет выстрелами из леса в автомобиль моего друга — это слабость", — сказал Владимир Зеленский.

Также он добавил, что ответ будет сильным. На прочность команды президента это никак не повлияет. По его словам, на тот курс к изменениям, который выбрала команда, а именно к детенизации экономики и борьбы с криминалитетом и с большими влиятельными финансовыми группами это никак не повлияет. Наоборот, такое событие только укрепит процессы, которые происходят.

Ранее портал "Комментарии" сообщил о том, что недалеко от села Лесники было совершено покушение на Сергея Шефира. Известно, что сам Шефир не пострадал, а вот его водитель находится в реанимации. Стреляли автоматной очередью. Нападающих уже ищут, введена спецоперация "Сирена". Также появились фото обстрелян автомобиль помощника Зеленского Сергея Шефира. Сергей Нахманович Шефир — сценарист и продюсер, один из основателей и совладелец Квартала 95, один и бизнес-партнер Владимира Зеленского. Первый помощник президента Украины Владимира Зеленского. Сергей Шефир был одним из лидеров избирательного штаба Владимира Зеленского. 21 мая 2019 был назначен первым помощником президента Украины Владимира Зеленского. Родился 25 мая 1964 Кривом Роге Днепропетровской области.


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Источник: https://t.me/OP_UA/4832
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