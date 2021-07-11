Визит Зеленского в Германию: о чем украинский президент будет договариваться с немецкой стороной

Президент Украины Владимир Зеленский сегодня отправился с официальным двухдневным визитом в Федеративную Республику Германия, где встретится с канцлером Ангелой Меркель и президентом Франком-Вальтером Штайнмайером. Среди тем, которые будут подниматься во время визита, – усиление роли Германии в Нормандском формате и в установлении мира на Донбассе, а также строительство крайне нежелательного для Украины газопровода "Северный поток-2".

Зачем Зеленский полетел в Германию. Фото: пресс-служба ОП





Будет ли Германия отстаивать интересы Украины

Директор Агентства моделирования ситуаций Виталий Бала полагает, что ни с чем хорошим для Украины Владимир Зеленский из Германии не вернется.

"Тот публичный медийный шантаж западных партнеров, который происходил со стороны украинской власти, включая Зеленского, точно не улучшил наши отношение и не создал благоприятные условия для переговоров. В адрес Германии, Франции, звучали из уст того же секретаря СНБО Украины Данилова обвинения в коррупции, в том, что они причастны к развязыванию Россией войны с Грузией и Украиной (из-за блокирования со стороны Берлина и Парижа предоставления этим странами ПДЧ в НАТО). Можно вспомнить и встречи Зеленского с немецкими "зелеными", которым он оказывал явную поддержку. И которые весной имели неплохой результат, а сейчас явно уступают правящему блоку правоцентристов ХДС/ХСС. То есть, украинская власть опять начала играть в геополитику, выдать преференции перед очередными выборами неким политическим силам других стран. Традиционно это оборачивается против нас", – отмечает Виталий Бала.

Он напоминает также об обращении Зеленского к лидерам ведущих германских партий в ракурсе: как они относятся к вступлению Украины в НАТО, к "Северному потоку-2" (СП-2). Такая манера обращения, уверен эксперт, сделала и без того непростую ситуацию только хуже.

"Вряд ли в Берлине будут лояльны к тем требованиям, которые Зеленский озвучивал со стороны Украины (чтобы нам дали некие кредиты, гарантии, компенсацию за ввод СП-2). Скорее, немецкие власти будут действовать исходя исключительно из интересов Германии. Причем Украина таким своим поведением во много поспособствовала этому", – подчеркивает Виталий Бала.

Что касается Нормандского формата, то это заранее проигрышный для нас вариант, уверен эксперт.

"Нормандский формат, как и Минские соглашения, не несет мира, не учитывает национальных интересов Украины. Выборы в ОРДЛО должны быть конечным результатом установления там мира, – акцентирует Виталий Бала. – Лишь после деоккупации, демилитаризации, определенного "карантинного периода" (возможно, 5-10 лет), там можно проводить выборы. А навязывать их в таком виде, в каком это сейчас делают, – угроза национальной безопасности Украины. Резюмируя: не вижу причин, чтобы Германия в лице Меркель, которую критиковала нынешняя украинская власть, каким-то образом отстаивала интересы Украины".

О чем может договориться Зеленский в Германии

Политический консультант Александр Вербицкий предполагает, что итоговая фраза коммюнике переговоров Меркель и Зеленского, в изложении пресс-службы Офиса президента может выглядеть следующим образом: "Германия и впредь будет поддерживать суверенитет и территориальную целостность Украины, и отстаивать её интересы во взаимоотношениях с Россией".

Но нас, подчеркивает эксперт, в первую очередь должна интересовать перспектива двух процессов:

- будущего нашей ГТС (от эксплуатации которой Украина получает до 3 млрд у.е. ежегодно);

- мир в Донбассе и т.н. Крымская инициатива (платформа) нашего государства.

"И вот тут возникает ряд вопросов к нашей стороне, но не к нынешней власти как таковой, – считает Александр Вербицкий. – Дело в том, что Украина, эксплуатируя наследство СССР, не удосужилась озаботиться будущим собственного участка ГТС. Хотя неоднократно заявляла о необходимости и возможности совместной с ЕС и Россией эксплуатации. В итоге, стоимость "трубы" по нашей территории составляет всего 120 млн. долларов, что согласитесь – смешные деньги, при получаемом доходе".

Размышляя над тем, что может отстоять Германия для Украины, точнее, уходящий канцлер (Меркель уже заявила, что не собирается выставлять свою кандидатуру на ещё один срок, через "свой" блок ХДС/ХСС), эксперт подчеркивает, что вариантов договоренностей между Меркель и Путиным (который не стремится к встрече с Зеленским) по "украинскому вопросу" мало:

- среднесрочный контракт на прокачку газа (до 5 лет);

- выполнение нашей стороной Минских соглашений под контролем ЕС (читай – ОБСЕ);

- обсуждение каких-то вопросов в рамках нашей инициативы по Крыму.

"Что это в реальности означает для нас, в условиях, когда ЕС устал от Украины и можно говорить о том, что наш вектор внешней политики несколько смещается в сторону Великобритании? Прежде всего то, что в худшем варианте, через некоторое время (2-4 года максимум), мы перестанем получать средства от "Газпрома" за транзит – ввиду запуска "Северного потока-2" и "Турецкого потока" на полную проектную мощность). Что касается Донбасса, то вопрос "почему мы сами не выполняем то, что сами же и подписали на самом высоком уровне?" – будет звучать всё чаще, – прогнозирует Александр Вербицкий. – И в этом ракурсе грядущая встреча Зеленского с Меркель – не более чем политическая целесообразность. Как и возможная встреча украинского президента с американским коллегой. Правда, если Украины находится в орбите интересов США, то для ЕС в целом и Германии в частности мы точно – не в приоритете".

По мнению эксперта, ответ ЕС на вопрос, кто компенсирует Украине потери от запуска СП-2, может быть разделен на две части, дипломатический и прямой:

1. Дипломатический возможен, если наша страна постарается сделать всё в интересах сохранения выгодных и долгосрочных для сторон взаимоотношений, основываясь на исторических традициях.

2. Прямой – в случае прямых договоренностей с РФ. То есть, нам могут предложить решить все самим, как цивилизованным партнерам, при этом, за процессом будут пристально следить.

Напомним, Владимир Зеленский обратился к кандидатам в канцлеры Германии.

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