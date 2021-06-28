logo
Русский Українська

BTC/USD

34231.35

ETH/USD

2009.24

LTC/USD

130.96

USD/UAH

27.50

EUR/UAH

32.85

RUB/UAH

0.38

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
MINI Украина АВТ Бавария Украина польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак
Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon

Comm:ratings
bezknopok

Без кнопок
ministr

Министр, кофе, круассан
Comm:franchise

Comm: franchise
Главная Новости Политика внешняя политика Зеленский спросил кандидатов в канцлеры о членстве Украины в ЕС: пойдет ли на пользу смена власти в Германии
commentss НОВОСТИ Все новости

Зеленский спросил кандидатов в канцлеры о членстве Украины в ЕС: пойдет ли на пользу смена власти в Германии

Как оценивать подобные действия украинского руководства и шансы, что смена власти в Германии пойдет на пользу нашей стране

сегодня, 14:52
Автор:

Ольга Чародий

Президент Украины Владимир Зеленский обратился к кандидатам в канцлеры Германии (выборы там состояться осенью, а нынешний канцлер Ангела Меркель уже заявила, что не будет вновь баллотироваться) с призывом дать четкие перспективы касательно строительства "Северного потока-2", а также членства Украины в Евросоюзе и Североатлантическом альянсе. В ответ услышал, что о подобной интеграции нашей страны пока говорить преждевременно. Как оцениваете подобные действия украинского руководства и шансы, что смена власти в Германии пойдет на пользу нашей стране? Эксперты оценили для портала "Комментарии".

Зеленский спросил кандидатов в канцлеры о членстве Украины в ЕС: пойдет ли на пользу смена власти в Германии

Владимир Зеленский ( фото из открытых источников)

 "Позиция Германии не изменится, так как она слишком зависима от России"

Координатор направления международной политики Центра политических исследований "Доктрина" Денис Москалик подчеркивает, что обращения руководства Украины к западным политикам призваны актуализировать важные для нашей страны темы в медиа.

"Таким образом, Киев надеется заручиться дополнительной поддержкой от западных стран. Ожидаемый эффект минимальный, но и вреда особого не будет. Это слишком слабый инфоповод", — поясняет эксперт.

Позиция Германии не изменится, так как она слишком зависима от России экономически, уверен Денис Москалик.

"Бизнес заинтересован в связях с Россией, а значит будет лоббировать свои интересы при любой власти в Германии", — резюмирует эксперт.

"Венгрия грозиться блокировать сотрудничество Украины и НАТО из-за языковых споров"

Политолог-международник Георгий Кухалейшвили уверен, что смена власти в Германии ничего нам не принесет в плане перспектив интеграции в ЕС и НАТО.

"Во-первых, решения о расширении принимаются на основе согласия всех стран-членов. Скептически к идее расширения ЕС относится Франция. Венгрия грозиться блокировать сотрудничество Украины и НАТО из-за языковых споров, — напоминает эксперт. — Во-вторых, ситуация в Украине не способствует членству в ЕС и НАТО в обозримом будущем. Проблемы с территориальной целостностью и наличие вооруженных конфликтов на своей территории противоречат критериям членства в НАТО".

В-третьих, продолжает Георгий Кухалейшвили, вступление Украины в НАТО — это раздражитель для России.

"А в условиях противостояния США и Китая, администрация Байдена не пойдет на такой шаг. США нужен нейтралитет России в их конкуренции с Поднебесной", — акцентирует политолог-международник.

Напомним, канцлер Германии Ангела Меркель 12 июня на полях саммита Большой семерки (G7), что проходил на английском курорте Карбис-Бэй в графстве Корнуолл, провела первую очную встречу с президентом США Джо Байденом. Среди прочих тем, поднимали и "больной" вопрос "Северного потока-2" (СП-2), отметив, что Украина и в дальнейшем должна участвовать в транзите российского газа в Европу.


Читайте Комментарии в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: Comments.ua
Теги:
comments

Обусуждения

comments.ua
comments.ua
comments.ua

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!
МНЕНИЯ СТАТЬИ