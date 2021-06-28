Зеленский спросил кандидатов в канцлеры о членстве Украины в ЕС: пойдет ли на пользу смена власти в Германии

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Ольга Чародий
Президент Украины Владимир Зеленский обратился к кандидатам в
канцлеры Германии (выборы там состояться осенью, а нынешний канцлер Ангела
Меркель уже заявила, что не будет вновь баллотироваться) с призывом дать четкие
перспективы касательно строительства "Северного потока-2", а также членства
Украины в Евросоюзе и Североатлантическом альянсе. В ответ услышал, что о
подобной интеграции нашей страны пока говорить преждевременно. Как оцениваете
подобные действия украинского руководства и шансы, что смена власти в Германии
пойдет на пользу нашей стране? Эксперты оценили для портала
"Комментарии".
Владимир Зеленский ( фото из открытых источников)
Координатор направления международной политики Центра
политических исследований "Доктрина" Денис Москалик подчеркивает, что
обращения руководства Украины к западным политикам призваны актуализировать
важные для нашей страны темы в медиа.
Позиция Германии не изменится, так как она слишком зависима
от России экономически, уверен Денис Москалик.
Политолог-международник Георгий Кухалейшвили уверен, что
смена власти в Германии ничего нам не принесет в плане перспектив интеграции в
ЕС и НАТО.
В-третьих, продолжает Георгий Кухалейшвили, вступление
Украины в НАТО — это раздражитель для России.
"А в условиях противостояния США и Китая, администрация Байдена не пойдет на такой шаг. США нужен нейтралитет России в их конкуренции с Поднебесной", — акцентирует политолог-международник.
Напомним, канцлер Германии Ангела Меркель 12 июня на полях саммита Большой семерки (G7), что проходил на английском курорте Карбис-Бэй в графстве Корнуолл, провела первую очную встречу с президентом США Джо Байденом. Среди прочих тем, поднимали и "больной" вопрос "Северного потока-2" (СП-2), отметив, что Украина и в дальнейшем должна участвовать в транзите российского газа в Европу.
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