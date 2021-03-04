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Главная Новости Политика президент В Украине возобновят конкурсы для госслужащих: Зеленский подписал закон
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В Украине возобновят конкурсы для госслужащих: Зеленский подписал закон

Документ восстанавливает процедуру проведения конкурсов на занятие должностей государственной службы всех категорий

сегодня, 12:40
Автор:

Лиза Снисар

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о возобновлении конкурсов для государственных служащих, который Верховная Рада приняла 23 февраля с учетом предложений гаранта. Об этом говорится на официальном сайте президента 4 марта. 

В Украине возобновят конкурсы для госслужащих: Зеленский подписал закон

Зеленский подписал закон о возобновлении конкурсов для госслужащих - фото из открытых источников

Таким образом, документ восстанавливает процедуру проведения конкурсов на занятие должностей государственной службы всех категорий. В течение шести месяцев со дня вступления в силу документа должны быть объявлены конкурсы на должности, занимающие лица, с которыми ранее заключили контракты о прохождении госслужбы на период действия карантина из-за пандемии Covid-19.

Также законом отменяется положение, что субъект назначения может уволить госслужащего с должности категории "А" по собственной инициативе, по представлению премьер-министра Украины или соответствующего министра или руководителя центрального органа исполнительной власти (руководителя государственного органа) в течение четырех месяцев со дня назначения главы правительства или соответствующего министра или руководителя государственного органа.

Напомним, что ранее Зеленский подписал указ о мерах, которые необходимы для возврата оккупированного Россией Крыма под контроль Украины. Гарант поручил Кабинету министров запустить и организовать работу "Крымской платформы", которая должна дать старт возвращению оккупированного полуострова в состав Украины. Сообщается, что президент возлагает огромные надежды на данный проект.

Как ранее сообщали "Комментарии", Зеленский анонсировал создание в Украине "Суда в смартфоне". Предполагается, что это должно ускорить судебный процесс, минимизировать коррупцию и возможности для злоупотреблений.



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Источник: https://www.president.gov.ua/news/prezident-pidpisav-zakon-shodo-vidnovlennya-konkursiv-na-pos-66941
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