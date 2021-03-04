В Украине возобновят конкурсы для госслужащих: Зеленский подписал закон

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Лиза Снисар
Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о возобновлении конкурсов для государственных служащих, который Верховная Рада приняла 23 февраля с учетом предложений гаранта. Об этом говорится на официальном сайте президента 4 марта.
Зеленский подписал закон о возобновлении конкурсов для госслужащих - фото из открытых источников
Таким образом, документ восстанавливает процедуру проведения конкурсов на занятие должностей государственной службы всех категорий. В течение шести месяцев со дня вступления в силу документа должны быть объявлены конкурсы на должности, занимающие лица, с которыми ранее заключили контракты о прохождении госслужбы на период действия карантина из-за пандемии Covid-19.
Также законом отменяется положение, что субъект назначения может уволить госслужащего с должности категории "А" по собственной инициативе, по представлению премьер-министра Украины или соответствующего министра или руководителя центрального органа исполнительной власти (руководителя государственного органа) в течение четырех месяцев со дня назначения главы правительства или соответствующего министра или руководителя государственного органа.
Напомним, что ранее Зеленский подписал указ о мерах, которые необходимы для возврата оккупированного Россией Крыма под контроль Украины. Гарант поручил Кабинету министров запустить и организовать работу "Крымской платформы", которая должна дать старт возвращению оккупированного полуострова в состав Украины. Сообщается, что президент возлагает огромные надежды на данный проект.
Как ранее сообщали "Комментарии", Зеленский анонсировал создание в Украине "Суда в смартфоне". Предполагается, что это должно ускорить судебный процесс, минимизировать коррупцию и возможности для злоупотреблений.
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