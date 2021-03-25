В Украине усилят наказание за ложное минирование: президент подписал закон

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон об усилении уголовной ответственности за ложное минирование зданий и сооружений. Об этом сообщает Офис президента Украины 25 марта.

Документ приняли еще в начале марта. Он предусматривает, что если объектами ложного минирования стали критически важные объекты инфраструктуры, здания или сооружения, обеспечивающие деятельность органов госвласти, или учреждения здравоохранения, или учреждения образования, или если оно повлекло тяжкие последствия, или совершено повторно, то это наказывается лишением свободы на срок от четырех до восьми лет. От конфискации имущества отказались.

Уточняется, что термин "критически важные объекты инфраструктуры" употребляется в значении, определенном в ЗУ "Об основных принципах обеспечения кибербезопасности Украины".

Отметим, что к первому чтению заведомо ложное сообщение о подготовке взрыва, поджога или других действий, которые могут повлечь гибель людей или другие тяжелые последствия, предлагали наказывать лишением свободы от 2 до 6 лет с конфискацией имущества. До этого конфискация предусмотрена не была. Однако ко второму чтению эту норму убрали из проекта закона.

Напомним, что до этого Владимир Зеленский подписал закон о создании Бюро экономической безопасности вместо налоговой милиции.

В составе центрального аппарата и территориальных управлениях бюро будет до 4 тысяч человек. При этом работники информационно-аналитического подразделения является детективами, однако они не наделены полномочиями применять полицейские меры. В государственном бюджете на этот год на нужды Бюро экономической безопасности заложено 587 миллионов гривен.