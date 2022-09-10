В Ставке главнокомандующего обсудили деоккупацию украинских земель

Очередное заседание Ставки верховного главнокомандующего провел президент Украины Владимир Зеленский. Во время заседания прежде всего были заслушаны доклады командующих войск оперативных групп по активным действиям сил обороны по деоккупации украинских территорий. Об этом сообщают "Комментарии" со ссылкой на пресс-службу главы государства.

Отмечается, что в ходе заседания были приняты решения по обеспечению безопасности в уволенных населенных пунктах.

Также в Ставке обсудили итоги 5-й встречи Контактной группы по обороне Украины на немецкой военной авиабазе "Рамштайн". В пресс-службе президента подчеркнули, что, учитывая ситуацию на фронте, сотрудничество с партнерами становится более актуальным.

Как сообщали "Комментарии", президент Владимир Зеленский поговорил по телефону со своим французским коллегой Эмманулем Макроном. В частности, лидеры двух стран обсудили военную ситуацию в Украине.

Отметим, что на днях на встрече в рамках Рамштайна союзники Украины договорились передать Киеву дополнительное вооружение, в частности, Норвегия планирует передать ракеты Hellfire и приборы ночного видения. Какие основные выводы можно сделать по итогам Рамштайна-5? К чему следует готовиться Украине и российскому агрессору? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.

Кроме того, накануне в Киев без объявления приехал госсекретарь США Энтони Блинкен. Какова перспектива дальнейшего развития украинско-американских отношений – мы спросили у экспертов.

Также напомним , что Министерство обороны США выделило 1,2 миллиарда долларов на изготовление вооружения для Украины. За эти деньги, помимо прочего, изготовят 155-миллиметровые снаряды, беспилотники и военный транспорт.

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