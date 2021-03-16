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В "Слуге народа" рассказали о втором сроке Зеленского

Арахамия рассказал, на что готов ради похода Зеленского на второй срок

сегодня, 10:35
Автор:

Гриниченко Дима

Глава парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия рассказал о том, на что он готов пойти, ради того, чтобы Президент Украины Владимир Зеленский согласился пойти на второй срок полномочий. Об этом он сообщил в комментарии изданию "Буквы".

В "Слуге народа" рассказали о втором сроке Зеленского

Фото: скриншот

По словам политика, он готов сложить депутатский мандат и даже переплыть пролив Босфор для того, чтобы Владимир Зеленский пошел на второй срок.

Он отметил, что всегда хотел переплыть пролив, однако  не мог решиться. Но ради похода Зеленского на второй срок готов это сделать. Лидер фракции монобольшинства также сказал, что ради этого он согласен больше никогда не посещать Мальдивы, выучить сколько лет его шести детям, а также сложить депутатский мандат.

Ранее после съезда партии "Слуга народа" члены политической силы заявляли о том, что будут просить Владимира Зеленского баллотироваться на второй срок полномочий на следующих президентских выборах.

Во время избирательной кампании 2019 года Владимир Зеленский заявлял, что идет на один срок президентских полномочий. Он отмечал, что 5 лет вполне достаточно для того, чтобы изменить страну и воплотить задуманное.

Уже в 2020 года во время большой пресс-конференции Зеленский признал, что одного президентского срока недостаточно для того, чтобы сделать все, что было запланировано. 

В 2021 году народный депутат Гео Лерос, которого исключили из фракции "Слуги народа" сообщал, что во время празднования своего дня рождения Зеленский заявил своему ближайшему окружению о намерении баллотироваться на второй срок. 

Ранее "Комментарии" сообщали о том, что член ТКГ рассказал, чего Россия добивается в ОРДЛО.

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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=GI6WaAc226Q&feature=emb_logo
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Обусуждения

Алекс

сегодня, 11:35

Кто б сомневался! Ещё бы, от такого корыта придётся оторвать хлебало, если не пойдёт на второй срок... .

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