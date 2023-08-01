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У Дуды заявили о неблагодарности Украины: в МИД Украины отреагировали

Из-за разногласий по экспорту украинского зерна между Польше и Украиной вышел дипломатический скандал

сегодня, 16:14
Автор:
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Кравцев Сергей
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В МИД Украины сегодня, 1 августа, вызвали посла Польши. Причиной этого стали резкие высказывания министра Канцелярии президента Польши Марцина Пшидача. Как передает портал "Комментарии", об этом заявил пресс-секретарь МИД Украины Олег Николенко.

У Дуды заявили о неблагодарности Украины: в МИД Украины отреагировали

МИД Украины. Фото: из открытых источников

"1 августа в МИД Украины был приглашен посол Республики Польша в Украине Бартош Цихоцкий из-за высказываний министра Канцелярии президента Республики Польша, руководителя Офиса международной политики Марцина Пшидача", — говорится в заявлении МИД Украины.


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Отмечается, что во время встречи было отмечено, что заявления о якобы неблагодарности украинцев за помощь Польше не соответствуют действительности и являются неприемлемыми.

В МИД Украины подчеркивают, что дружба между украинским и польским народами намного сильнее всяких политических интриг. Именно поэтому политика никогда не способна помешать дружбе двух народов.

В Киеве также акцентировали внимание, что никакие острые заявления не могут стать преградой на пути украинцев и поляков добиться стойкого мира и строить вместе единое европейское будущее.

Отметим, предшествовало такому дипломатическому скандалу то, что в СМИ появилось заявление Пшидача о том, что Украина могла бы быть более благодарна польскому народу на ту поддержку, которую тот оказал недавнее время. Причиной таких заявлений стали разногласия между Варшавой и Киевом относительно экспорта украинского зерна.

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Источник: https://mfa.gov.ua/news/komentar-rechnika-mzs-ukrayini-olega-nikolenka-shchodo-vislovlyuvan-ministra-kancelyariyi-prezidenta-polshchi
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