У Дуды заявили о неблагодарности Украины: в МИД Украины отреагировали

В МИД Украины сегодня, 1 августа, вызвали посла Польши. Причиной этого стали резкие высказывания министра Канцелярии президента Польши Марцина Пшидача. Как передает портал "Комментарии", об этом заявил пресс-секретарь МИД Украины Олег Николенко.

МИД Украины. Фото: из открытых источников

"1 августа в МИД Украины был приглашен посол Республики Польша в Украине Бартош Цихоцкий из-за высказываний министра Канцелярии президента Республики Польша, руководителя Офиса международной политики Марцина Пшидача", — говорится в заявлении МИД Украины.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!

Отмечается, что во время встречи было отмечено, что заявления о якобы неблагодарности украинцев за помощь Польше не соответствуют действительности и являются неприемлемыми.

В МИД Украины подчеркивают, что дружба между украинским и польским народами намного сильнее всяких политических интриг. Именно поэтому политика никогда не способна помешать дружбе двух народов.

В Киеве также акцентировали внимание, что никакие острые заявления не могут стать преградой на пути украинцев и поляков добиться стойкого мира и строить вместе единое европейское будущее.

Отметим, предшествовало такому дипломатическому скандалу то, что в СМИ появилось заявление Пшидача о том, что Украина могла бы быть более благодарна польскому народу на ту поддержку, которую тот оказал недавнее время. Причиной таких заявлений стали разногласия между Варшавой и Киевом относительно экспорта украинского зерна.

Читайте также на портале "Комментарии" — у Байдена отреагировали на атаку беспилотников на Москву: причастны ли США.

Также издание "Комментарии" сообщало — Польша и Литва могут полностью закрыть границу с Беларусью: в чем причина.



