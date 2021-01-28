Законопроект Зеленского: будут ли сажать за ложь в декларациях

Президент Украины Владимир Зеленский зарегистрировал в Верховной Раде законопроект о лишении свободы за ложь в декларациях. Что подвигло главу государства на такой шаг и каковы шансы, что депутаты примут данный закон рассказали украинские эксперты.

Коллаж "Комментариев" - автор Дмитрий Романюк

"Против законопроекта выступят все коррупционные силы Украины"

Политолог Максим Джигун обращает внимание: прежде, чем внести законопроект об усилении ответственности за недостоверные декларации, президент отозвал из ВР проект своего закона, связанный всё с тем же конституционным кризисом. А именно — о роспуске Конституционного суда Украины (КСУ).

"Этот президентский законопроект не взяли даже на рассмотрение депутаты "Слуги народа". Настолько он выглядел как профанация, а предложенные в нем шаги – неконституционными. Выигрышнее смотрелся спикер Разумков, который подал вместе с другими депутатами другой законопроект — более четко прописанный, более сбалансированный. Предлагающий более действенные и законные пути выхода из ситуации, порожденной осенним решением КСУ", — отмечает политолог.

Напомним, что КСУ 27 октября 2020 года признал не соответствующими украинскому законодательству нормы о привлечении к уголовной ответственности за декларирование недостоверной информации и за непредоставление субъектом декларирования декларации лица, уполномоченного на выполнение функций государства или местного самоуправления. Это заморозило на время проверку е-деклараций. Но 30 декабря вступил в силу закон №1074-IX о возвращении наказания за ложь в декларации (его подали Разумков и Ко), однако, в более "легкой" форме, чем было раньше. Без уголовного наказания. Теперь же Зеленский предлагает вернуть такой вид ответственности.

"Не исключено, что одним из мотивов является желание Зеленского взять верх. Показать, что он тоже может генерировать законы, демонстрировать последовательность. Думаю, сейчас активно будут собираться голоса за этот законопроект. Такая у нас политическая культура — за законопроект президента необходимо голосовать. Для него это — один из рычагов влияния, способ показать, что его нужно уважать. Думаю, шансы на принятие есть. При этом важно изучить механизмы — как именно предлагает Зеленский привлекать к ответственности", — подчеркивает Максим Джигун.

По его мнению, сопротивляться этому законопроекту будут ОПЗЖ, возможно, отдельные группы депутатов, в том числе внутри СН, которые тайно и явно боролись за ликвидацию такой нормы.

"Да и вообще, против выступят все коррупционные силы внутри Украины, — считает Максим Джигун. – Между тем, принятие этого законопроекта крайне важно для Зеленского в условиях, когда сменилась власть в США. Ответственность за неправдивое декларирование — одна из ключевых составляющих антикоррупционной реформы, которая пошла не по плану. А именно антикоррупционное направление активно продвигали у нас европейцы и американцы. И сейчас, когда наши международные отношения находятся в глубоком кризисе, когда не решен вопрос с Дубинским, против которого США ввели санкции, Зеленскому нужно демонстрировать, что он является активным сторонником антикоррупционной деятельности в Украине. Что он за демократию и прозрачность. Так что еще и с этой точки зрения подача такого законопроекта — важна. Думаю, Зеленский приложит все силы, чтобы он был поддержан".

Но чтобы такие наказания не стали фикцией, важно создать реально независимую судебную систему, подчеркивает Максим Джигун.

Он поясняет: "Как бы ни боролись антикоррупционеры, какая бы ни была архитектура этих институций, если украинские суды буду оправдывать преступников, то любое решение об ужесточении ответственности не будет действовать. Главная наша проблема – коррупция — порождена недейственностью, зависимостью судебной ветви власти. И пока у нас не появятся по-настоящему честные и независимые суды, любые законы, направленные на борьбу с коррупцией не будут эффективны".

"Попытка получить новое влияние на чиновников"

Вице-президент Всемирного юридического альянса, старший партнер в Адвокатской компании "Кравец и Партнеры" Ростислав Кравец напоминает, что предложению Зеленского об ужесточении ответственности за недостоверное декларирование, предшествовал ряд моментов.

"Сперва Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции (НАПК), которое занимается проверкой деклараций, озвучило мнение, что сегодняшняя система декларирования неэффективна. Мол, потому что нет жесткой ответственности. Людей не сажают в тюрьму. А затем в Twitter послов стран "Большой семерки" (G7) в Украине появилось сообщение, что они настаивают на ужесточении ответственности за недостоверное декларирование... С моей точки зрения, президент своим законопроектом подтвердил, что является несамостоятельной фигурой. Он принимает те решения, которые ему указывают Запад и лица, реально управляющие страной", — считает Ростислав Кравец.

Требования об ужесточении за недостоверные декларации, вплоть до лишения свободы, он считает необоснованными. И уверен, что это никак не повлияет на борьбу с коррупцией.

"Скорее, такие нормы, в случае их принятия, дадут заинтересованным лицам возможность давить на чиновников, шантажировать их, принуждать к исполнению тех или иных несвойственных им функций. А также — исполнять желания наших внешних управителей — под страхом привлечения к уголовной ответственности, — прогнозирует Ростислав Кравец. — На сегодняшний момент сама антикоррупционная система декларирования запутана. По данным НАПК, 95% деклараций, которые они проверили до октября-2020, когда КСУ принял известное решение, были с нарушениями. То есть, 95% заполнивших декларацию чиновников (лиц, уполномоченных на исполнение функции государства) являются коррупционерами? И их, получается, в случае принятия президентского законопроекта, можно будет посадить в тюрьму? На мой взгляд, президент фактически сдает интересы Украины. Его действия не связаны с борьбой с коррупцией. Это лишь попытка получить новые механизмы влияния на чиновников".

Как сообщал портал "Комментарии", ранее нардепы приняли решения, которые вернули НАПК (Национальное агентства по вопросам предотвращения коррупции) возможность проверять е-декларации.









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