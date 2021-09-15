В Офисе президента рассказали куда потратят деньги из Фонда главы государства

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Антон Рудак
Вскоре победителям олимпиад начнут выплачивать одноразовую награду в размере 100 тыс гривен, сообщается на сайте Офиса президента.
Офис президента Украины, фото с открытых источников
Средства будут выплачивать из Фонда президента Украины, который начал свою работу. Постановление о запуске Фонда принял Кабинет Министров Украины. Первыми средства из Фонда начнут получать победители олимпиад в размере 100 тыс гривен. Также начнутся выплаты президентских стипендий в размере 10 тыс гривен. Выплаты будут осуществляться ежемесячно. Их будут получать участники ВНО, которые имеют высокие результаты. Запланировали и финансирование премий для украинских спортсменов, достигших наилучших результатов.
Ранее портал "Комментарии" сообщал о возможном сотрудничестве шоумена Сергея Притулы и Офиса президента Украины. Политолог Виктор Таран считает, что вероятность такого сценария высока. Не исключена, по словам Виктора Тарана, и версия, что Кличко сам боится Притулы как своего конкурента. А потому команда мэра через анонимные Телеграмм-каналы, СМИ, сознательно запускает волны, чтобы дискредитировать Притулу.
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