В Офисе президента рассказали куда потратят деньги из Фонда главы государства

Вскоре победителям олимпиад начнут выплачивать одноразовую награду в размере 100 тыс гривен, сообщается на сайте Офиса президента.

Офис президента Украины, фото с открытых источников

Средства будут выплачивать из Фонда президента Украины, который начал свою работу. Постановление о запуске Фонда принял Кабинет Министров Украины. Первыми средства из Фонда начнут получать победители олимпиад в размере 100 тыс гривен. Также начнутся выплаты президентских стипендий в размере 10 тыс гривен. Выплаты будут осуществляться ежемесячно. Их будут получать участники ВНО, которые имеют высокие результаты. Запланировали и финансирование премий для украинских спортсменов, достигших наилучших результатов.

"Мы предусматриваем создание мощной институции, которая будет задавать векторы развития для каждой из профильных сфер, поддерживать и поощрять талантливых украинский развивать свой потенциал, создавать площадки и условия для кооперации, развития технологий и инновационных разработок, подготовки лучших специалистов и спортсменов", — отметила советник — уполномоченный президента Украины по вопросам Фонда президента Украины по поддержке образования, науки и спорта Ольга Будник.

Еще Фонд предусматривает возможности предоставления грантов на обучение в иностранных учебных заведениях. По мнению представителей Офиса президента, это даст возможность для молодежи получить конкурентоспособное образование. Из этих средств в Украине могут пригласить и иностранных высококвалифицированных преподавателей.

Ранее портал "Комментарии" сообщал о возможном сотрудничестве шоумена Сергея Притулы и Офиса президента Украины. Политолог Виктор Таран считает, что вероятность такого сценария высока. Не исключена, по словам Виктора Тарана, и версия, что Кличко сам боится Притулы как своего конкурента. А потому команда мэра через анонимные Телеграмм-каналы, СМИ, сознательно запускает волны, чтобы дискредитировать Притулу.

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