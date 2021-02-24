Свежий опрос: кому из политиков доверяют украинцы

Социологическая группа "Рейтинг" провела опрос среди населения Украины и выяснила, кому из политиков украинцы доверяют больше всего, а кому не доверяют вовсе.

Результаты опроса на тему доверия украинцев к политикам - фото: из открытых источников

Так, по результатам опроса выяснилось, что самый большой уровень доверия у народа к действующему президенту Владимиру Зеленскому. Из всех респондентов о доверии к нему заявили 44%. Однако уровень недоверия к главе государства на целых 10% больше, что составляет 54%.

Второй в рейтинге по уровню доверия — председатель Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков. Из всех опрошенных ему доверяют 29%, а не доверяют – 33%. Еще 32% респондентов отметили, что не знают, кто это.

Третью позицию заняла народный депутат Украины Юлия Тимошенко. На сегодняшний день ей доверят 26% опрошенных. Ранее у Тимошенко отмечался самый высокий уровень недоверия респондентов.

На четвертом месте бывший президент Украины Пётр Порошенко. О доверии к нему заявили 25% опрошенных. А о недоверии сообщили 74%. Стоит отметить, что самый высокий уровень недоверия людей отмечается именно у этого политика.

Пятым в рейтинге стал кандидат в президенты Украины в 2019 году Юрий Бойко. Ему доверяет 23% опрошенных, а не доверяет – 60%. Еще 13% отметили, что не знают, кто это.

Также у украинцев поинтересовались, за кого бы они проголосовали, если бы президентские выборы состоялись в ближайшее время. На первом месте оказался Владимир Зеленский. На втором – Порошенко. Следом за ним идет Юрий Бойко. Четвертую позицию заняла Юлия Тимошенко. А на пятом месте Игорь Смешко.

Напомним, ранее сайт "Комментарии" сообщал читателям о том, что Зеленский ответил, будет ли первым в Украине вакцинироваться от COVID-19, а также о том, что у Зеленского рассказали, почему он угрожает роспуском Верховной Рады.

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