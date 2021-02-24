Свежий опрос: кому из политиков доверяют украинцы

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Мокрик Анастасия
Социологическая
группа "Рейтинг" провела опрос среди населения Украины и выяснила, кому из
политиков украинцы доверяют больше всего, а кому не доверяют вовсе.
Результаты опроса на тему доверия украинцев к политикам - фото: из открытых источников
Так, по результатам
опроса выяснилось, что самый большой уровень доверия у народа к действующему
президенту Владимиру Зеленскому. Из всех респондентов о доверии к нему заявили
44%. Однако уровень недоверия к главе государства на целых 10% больше, что
составляет 54%.
Второй в рейтинге
по уровню доверия — председатель Верховной Рады Украины Дмитрий
Разумков. Из всех опрошенных ему доверяют 29%, а не доверяют – 33%. Еще 32%
респондентов отметили, что не знают, кто
это.
Третью позицию
заняла народный депутат Украины Юлия Тимошенко. На сегодняшний день ей доверят
26% опрошенных. Ранее у Тимошенко отмечался самый высокий уровень недоверия
респондентов.
На четвертом месте
бывший президент Украины Пётр Порошенко. О доверии к нему заявили 25%
опрошенных. А о недоверии сообщили 74%. Стоит отметить, что самый высокий
уровень недоверия людей отмечается именно у этого политика.
Пятым в рейтинге
стал кандидат в президенты Украины в 2019 году Юрий Бойко. Ему доверяет 23%
опрошенных, а не доверяет – 60%. Еще 13% отметили, что не знают, кто это.
Также у украинцев поинтересовались, за кого бы они проголосовали, если бы президентские выборы состоялись в ближайшее время. На первом месте оказался Владимир Зеленский. На втором – Порошенко. Следом за ним идет Юрий Бойко. Четвертую позицию заняла Юлия Тимошенко. А на пятом месте Игорь Смешко.
Напомним, ранее сайт "Комментарии" сообщал читателям о том, что Зеленский ответил, будет ли первым в Украине вакцинироваться от COVID-19, а также о том, что у Зеленского рассказали, почему он угрожает роспуском Верховной Рады.
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