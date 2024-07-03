В мире меняется доверие к Зеленскому: в каких странах меньше всего верят президенту Украины

В 2024 году доверие к президенту Украины Владимиру Зеленскому значительно упало по сравнению с его показателями 2023 года. В Европе меньше всего доверяют Зеленскому в Венгрии, а больше всего в Швеции. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на исследование Pew Research Center.



Президент Украины Владимир Зеленский. Фото из открытых источников

Аналитики Pew Research Center провели исследования в 35 странах мира, чтобы определить отношение населения к президенту Украины Владимиру Зеленскому. Согласно этим данным, в среднем 40% респондентов положительно относятся к Зеленскому, а негативно – 46%.

В Европе наиболее положительное отношение к президенту Украины в Швеции – 80% и Великобритании – 72%. Также преобладает положительное отношение над отрицательным к Зеленскому в Нидерландах, Германии, Польше и Испании.

В Венгрии к Зеленскому относятся положительно 14% населения, что стало самым низким результатом в Европе, в то же время отрицательный показатель достигает 83% — самый высокий из 35 стран исследования.

В Азии и Океании больше всего доверия к президенту Украины в Японии – 63% и Австралии – 62%. Также более позитивное отношение перед негативным зафиксировано в Филиппинах, Южной Корее и Бангладеш. Население в Индии имеет самый высокий показатель не определившихся – 45%, тогда как поддерживает Зеленского 28%, а противоположного мнения – 27%.

В Канаде 64% к президенту Украины относятся с доверием, а негативно – 30%. В США показатели – 48% против 39% соответственно.

Как указывают аналитики Pew Research Center, доверие к Владимиру Зеленскому значительно снизилось в нескольких странах, особенно в Польше. В 2023 году 70% поляков доверяли Зеленскому, а в 2024 году этот показатель упал на 22 пункта и составляет 48%. Также значительное снижение доверия к президенту было зафиксировано в Южной Корее – 15 пунктов и Южной Африке – 12 пунктов. Менее 10 пунктов падения доверия наблюдали у таких партнеров Украины как Австралия, Франция, Германия, Нидерланды, Испания и США.

В Украине доверие к Владимиру Зеленскому составляет 53,8%. Не доверяют президенту Украины – 37,8%. По балансу доверия и недоверия у Зеленского самые высокие показатели в Украине.



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