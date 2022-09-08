logo

BTC/USD

19163.07

ETH/USD

1608.64

LTC/USD

56.68

USD/UAH

39.90

EUR/UAH

40.70

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Политика президент В госбюджете-2023 на оборону предусмотрят триллион гривен
commentss НОВОСТИ Все новости

В госбюджете-2023 на оборону предусмотрят триллион гривен

Безопасность и оборона станут приоритетом для госбюджета на следующий год

сегодня, 11:25
Автор:

Давиденко Евгения
Поделитесь публикацией:

В следующем году на расходы в сфере обороны и безопасности предполагают триллион гривен. Об этом сообщил президент Владимир Зеленский в видеообращении.

В госбюджете-2023 на оборону предусмотрят триллион гривен

Госбюджет-2023

Владимир Зеленский подчеркнул, что бюджет государства на следующий год – это смета воюющей страны. Он сообщил, что провел совещание с главой Кабинета министров, министром финансов, а также заместителем руководителя Офиса Президента по проекту бюджета на следующий год. Было определено, что приоритетом при составлении госбюджета-2023 станет оборона. Кроме того, социальные обязательства государство будет выполнять в полном объеме. Однако "все некритические расходы государства" будут упразднены. По словам Владимира Зеленского, Кабинет министров представит программу сокращения расходов на государственные предприятия, госаппарат, а также институции, в которых нет потребности в условиях военного времени. Президент ожидает, что чиновники подготовят соответствующие предложения.

Следующими по приоритетности, по словам Зеленского, будут расходы на активизацию экономических отношений, на специальный фонд восстановления.

Как известно, в Украине начали работу фонды восстановления в связи с вооруженной агрессией россии. Они наполняются средствами международных партнеров, инвесторов, общественных организаций, представителей бизнеса и граждан. Эти деньги предназначены оказать Украине финансовую поддержку украинской армии, оказание гуманитарной помощи пострадавшим, восстановление уничтоженной инфраструктуры, возобновление работы малого и среднего бизнеса, а также обслуживание международных финансовых обязательств Украины. Большие надежды на восстановление Украины в правительстве связывают с конфискацией российских активов. Как мы раньше сообщалиУкраина арестовала имущество экс-депутата Госдумы РФ Владимира Крупчака на 1 млрд грн.



Читайте Comments.ua в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://t.me/OP_UA/7468
Теги:
comments

Обсуждения

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!