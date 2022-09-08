В госбюджете-2023 на оборону предусмотрят триллион гривен

В следующем году на расходы в сфере обороны и безопасности предполагают триллион гривен. Об этом сообщил президент Владимир Зеленский в видеообращении.

Госбюджет-2023

Владимир Зеленский подчеркнул, что бюджет государства на следующий год – это смета воюющей страны. Он сообщил, что провел совещание с главой Кабинета министров, министром финансов, а также заместителем руководителя Офиса Президента по проекту бюджета на следующий год. Было определено, что приоритетом при составлении госбюджета-2023 станет оборона. Кроме того, социальные обязательства государство будет выполнять в полном объеме. Однако "все некритические расходы государства" будут упразднены. По словам Владимира Зеленского, Кабинет министров представит программу сокращения расходов на государственные предприятия, госаппарат, а также институции, в которых нет потребности в условиях военного времени. Президент ожидает, что чиновники подготовят соответствующие предложения.

Следующими по приоритетности, по словам Зеленского, будут расходы на активизацию экономических отношений, на специальный фонд восстановления.

Как известно, в Украине начали работу фонды восстановления в связи с вооруженной агрессией россии. Они наполняются средствами международных партнеров, инвесторов, общественных организаций, представителей бизнеса и граждан. Эти деньги предназначены оказать Украине финансовую поддержку украинской армии, оказание гуманитарной помощи пострадавшим, восстановление уничтоженной инфраструктуры, возобновление работы малого и среднего бизнеса, а также обслуживание международных финансовых обязательств Украины. Большие надежды на восстановление Украины в правительстве связывают с конфискацией российских активов. Как мы раньше сообщали, Украина арестовала имущество экс-депутата Госдумы РФ Владимира Крупчака на 1 млрд грн.

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