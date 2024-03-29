Проиграет ли Украина в войне без поддержки США: ответ Зеленского

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Кравцев Сергей
Украина одержит победу в войне против России с американской поддержкой, а без нее проиграет. Как передает портал "Комментарии", об этом в интервью американскому телеканалу CBS заявил президент Украины Владимир Зеленский. При этом лидер украинцев уточнил, что, конечно же, за один день никакого поражения не произойдет, но за определенное время без американской помощи будут потеряны определенные территории.
Владимир Зеленский. Фото - сайт Офиса президента Украины
Он добавил, что Путину все равно, сколько будет еще жертв, чтобы получить то, что он хочет. При этом российский диктатор не остановится на Украине. Он не остановится на жертвах в Украине. Он будет бросать и своих людей на смерть и в другие государства. И втянет НАТО в войну, считает президент Украины.
Стоит отметить, в этом же интервью Владимир Зеленский сказал, что новое наступление России в Украине ожидается примерно в конце мая или в июне.
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