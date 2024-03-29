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Проиграет ли Украина в войне без поддержки США: ответ Зеленского

Украине надо до выборов президента США в ноябре не просто выстоять, а стать крепче, заявил Владимир Зеленский

сегодня, 14:25
Автор:
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Кравцев Сергей
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Украина одержит победу в войне против России с американской поддержкой, а без нее проиграет. Как передает портал "Комментарии", об этом в интервью американскому телеканалу CBS заявил президент Украины Владимир Зеленский. При этом лидер украинцев уточнил, что, конечно же, за один день никакого поражения не произойдет, но за определенное время без американской помощи будут потеряны определенные территории.

Проиграет ли Украина в войне без поддержки США: ответ Зеленского

Владимир Зеленский. Фото - сайт Офиса президента Украины

"Для нас это будет большой вызов, как потом все возвращать. Потому что возвращать — это большие жертвы. Возвращать территории — это терять людей. Люди, если честно, важнее. Но мы знаем, что Путин нас хочет полностью разрушить", — подчеркнул Владимир Зеленский.

Он добавил, что Путину все равно, сколько будет еще жертв, чтобы получить то, что он хочет. При этом российский диктатор не остановится на Украине. Он не остановится на жертвах в Украине. Он будет бросать и своих людей на смерть и в другие государства. И втянет НАТО в войну, считает президент Украины.

"Я точно вам говорю, что есть большая угроза, что потом американские солдаты будут вынуждены защищать страны НАТО. Польша и прибалты — это первые, кто под удары, кто под угрозой. И поэтому, Конгрессу нужно сохранить не только жизни украинцев, а сохранить и свое американское будущее, свои семьи, а для этого нужно помогать сегодня Украине", – заявил президент.

Стоит отметить, в этом же интервью Владимир Зеленский сказал, что новое наступление России в Украине ожидается примерно в конце мая или в июне.

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Источник: https://fb.watch/r6fMAlZaCl/
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