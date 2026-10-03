Украина достала «Искандеры» в РФ: Зеленский раскрыл детали филигранного удара по РФ

Украинские Силы обороны за последние сутки провели серию дальнобойных операций против объектов, связанных с российской военной машиной. Об этом 3 октября заявил президент Владимир Зеленский.

Владимир Зеленский. Фото: сайт Офиса президента Украины

По его словам, под украинский удар попали цели в Самарском регионе России, а также позиции российских военных, где размещались расчеты ракетных комплексов "Искандер" в Брянской области. О конкретном характере поражений и масштабах нанесенного ущерба глава государства пока не сообщил.

"В эти сутки наша дальнобойность эффективно сработала по объектам, работающим на военную машину агрессора", — отметил Владимир Зеленский.

Президент также заявил о новых результатах украинских операций в Черном море, однако деталей по ним не привел.

О дальнобойных ударах глава государства сообщил на фоне очередной массированной атаки России по Украине. По словам Зеленского, российский "Шахед" утром ударил по Северному мосту в Киеве. В течение ночи под обстрелами оказались жилые дома, железнодорожная и энергетическая инфраструктура в разных регионах.

Отдельно президент упомянул атаку российского беспилотника на судно в Черноморске.

У Зеленского подчеркнули, что украинские военные продолжат наносить удары по объектам, обеспечивающим способности российской армии. Президент поблагодарил подразделения, вовлеченные в дальнобойные операции, за проделанную работу.

В то же время, полные последствия заявленных украинских ударов по целям на территории РФ пока не раскрываются. Российская сторона также не предоставила полной информации о всех упомянутых объектах.

Также издание "Комментарии" сообщало – Зеленский резко ответил на заявление Путина об утраченной государственности Украины.



