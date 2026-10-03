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Україна дістала «Іскандери» в РФ: Зеленський розкрив деталі філігранного удару по РФ

За словами президента, українські сили уразили об’єкти в Самарському регіоні та позиції російських ракетних розрахунків у Брянській області

3 жовтня 2026, 19:30
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Кравцев Сергей

Українські Сили оборони за останню добу провели серію далекобійних операцій проти об’єктів, пов’язаних із російською воєнною машиною. Про це 3 жовтня заявив президент Володимир Зеленський.

Україна дістала «Іскандери» в РФ: Зеленський розкрив деталі філігранного удару по РФ

Володимир Зеленський. Фото: сайт Офісу президента України

За його словами, під український удар потрапили цілі в Самарському регіоні Росії, а також позиції російських військових, де розміщувалися розрахунки ракетних комплексів "Іскандер" у Брянській області. Про конкретний характер уражень та масштаби завданої шкоди глава держави наразі не повідомив.

"Цієї доби наша далекобійність ефективно спрацювала по об’єктах, що працюють на воєнну машину агресора", — зазначив Володимир Зеленський.

Президент також заявив про нові результати українських операцій у Чорному морі, однак деталей щодо них не навів.

Про далекобійні удари глава держави повідомив на тлі чергової масованої атаки Росії по Україні. За словами Зеленського, російський "Шахед" вранці вдарив по Північному мосту в Києві. Протягом ночі під обстрілами опинилися житлові будинки, залізнична та енергетична інфраструктура в різних регіонах.

Окремо президент згадав атаку російського безпілотника на судно в Чорноморську.

У Зеленського наголосили, що українські військові продовжать завдавати ударів по об’єктах, які забезпечують спроможності російської армії. Президент подякував підрозділам, залученим до далекобійних операцій, за проведену роботу.

Водночас повні наслідки заявлених українських ударів по цілях на території РФ наразі не розкриваються. Російська сторона також не надала повної інформації щодо всіх згаданих об’єктів.

Також видання "Коментарі" повідомляло – Зеленський різко відповів на заяву Путіна про втрачену державність України.




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