Зеленський різко відповів на заяву Путіна про втрачену державність України

Президент України Володимир Зеленський прокоментував заяву російського лідера Володимира Путіна про те, що Україна нібито втрачає державність. Відповідь пролунала під час Гельсінського форуму з безпеки.

Володимир Зеленський. Фото: сайт Офісу президента України

Зеленський назвав проявом "слабкості світу" те, що подібні заяви російського керівництва залишаються без належної реакції. За його словами, позиція Кремля щодо розпаду Радянського Союзу дозволяє зрозуміти довгострокові цілі Москви.

Український президент нагадав, що ще 2005 року Путін називав розпад СРСР "найбільшою геополітичною трагедією" XX століття. За словами Зеленського, і в пізніших заявах російський лідер продовжував пов'язувати свої геополітичні цілі зі спадщиною Радянського Союзу.

Володимир Зеленський звернув увагу і на те, які події Путін не називав "найбільшою трагедією". Серед них український президент згадав Першу та Другу світові війни та Чорнобильську катастрофу.

"Зрозуміла його мета — повернути Радянський Союз", — заявив Зеленський.

На його думку, нинішня війна для Кремля не обмежується окремими територіями України.

Президент наголосив, що метою російського керівництва, як він її бачить, є не лише схід України чи Донбас, а встановлення контролю над усією країною.

Приводом до заяви Зеленського стали слова Путіна від 1 жовтня. Російський лідер стверджував, що Україна нібито "не може існувати самостійно", керується ззовні та "втрачає державність".

Київ відкидає подібні твердження та розглядає російське вторгнення як війну проти незалежності та територіальної цілісності України. При цьому заява Путіна про майбутнє української державності залишається частиною публічної риторики російського керівництва.

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