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Украина будет увеличивать войска: заявление Зеленского

Украина увеличит количество пограничных войск

сегодня, 07:02
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Кравцев Сергей
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Украина будет увеличивать количество пограничных войск. В частности, это необходимо для того, чтобы защищаться от российской агрессии. Как передает портал "Комментарии", об этом в своем традиционном обращении к украинцам заявил президент Украины Владимир Зеленский.

Украина будет увеличивать войска: заявление Зеленского

Владимир Зеленский. Фото: сайт Офиса президента

Лидер украинцев рассказал, что сегодня, 12 марта, провел несколько важных совещаний. В них принимали участие премьер-министр Денис Шмыгаль, министр внутренних дел Игорь Клименко и другие члены правительства.

По словам Зеленского, он согласовал дальнейшие шаги для развития Государственной пограничной службы и пограничных войск.

Президент подчеркнул, что гордится каждым украинцем и украинкой, которые служат в пограничных войсках.

"Будем увеличивать численность пограничных войск — и учитывая текущие задачи защиты от российской агрессии, и в расчете на долговременную защиту границ нашего государства после этой войны", — отметил он.

Также Владимир Зеленский уточнил, что Клименко доложил ему об основных вопросах безопасности внутри нашего государства, в том числе и насчет работы Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

"Это чрезвычайно важно для сохранения жизней наших людей, для защиты от российских мин и их неразорвавшихся боеприпасов. Благодарен всем, кто к этой работе привлечен и очищает украинскую землю", — рассказал он.

Читайте также на портале "Комментарии" — попытки премьера Венгрии Виктора Орбана заигрывать с бывшим президентом США Дональдом Трампа ничего не дадут главе венгерского правительства. Слабые друзья никому не нужны. Такое убеждение на интервью Le Monde и BFM TV высказал президент Владимир Зеленский.

Также издание "Комментарии" сообщало – президент Украины Владимир Зеленский считает, что есть ряд причин того, что президент Франции Эммануэль Макрон в последнее время высказывает все более резкую позицию в отношении России, и даже утверждает о ее "неизбежном поражении".




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