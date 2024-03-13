Украина будет увеличивать войска: заявление Зеленского

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Кравцев Сергей
Украина будет увеличивать количество пограничных войск. В частности, это необходимо для того, чтобы защищаться от российской агрессии. Как передает портал "Комментарии", об этом в своем традиционном обращении к украинцам заявил президент Украины Владимир Зеленский.
Владимир Зеленский. Фото: сайт Офиса президента
Лидер украинцев рассказал, что сегодня, 12 марта, провел несколько важных совещаний. В них принимали участие премьер-министр Денис Шмыгаль, министр внутренних дел Игорь Клименко и другие члены правительства.
По словам Зеленского, он согласовал дальнейшие шаги для развития Государственной пограничной службы и пограничных войск.
Президент подчеркнул, что гордится каждым украинцем и украинкой, которые служат в пограничных войсках.
Также Владимир Зеленский уточнил, что Клименко доложил ему об основных вопросах безопасности внутри нашего государства, в том числе и насчет работы Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.
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Также издание "Комментарии" сообщало – президент Украины Владимир Зеленский считает, что есть ряд причин того, что президент Франции Эммануэль Макрон в последнее время высказывает все более резкую позицию в отношении России, и даже утверждает о ее "неизбежном поражении".
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