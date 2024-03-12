Зеленский рассказал, чем закончится заигрывание Орбана с Трампом

Попытки премьера Венгрии Виктора Орбана заигрывать с бывшим президентом США Дональдом Трампа ничего не дадут главе венгерского правительства. Слабые друзья никому не нужны. Как передает портал "Комментарии", такое убеждение на интервью Le Monde и BFM TV высказал президент Владимир Зеленский.

Владимир Зеленский. Фото - сайт Офиса президента Украины

"Я считаю, что он (Ред. – Виктор Орбан) играет в опасную ситуацию, прежде всего для Венгрии. Венгрия знает, что такое полномасштабное вторжение, что такое последствия фашистского режима. И я удивлен тем, что иногда официальные месседжи Будапешта звучат так не сбалансированно и радикально по отношению к Украине", — сказал Владимир Зеленский.

Президент Украины высказал убеждение, что заигрывание с Дональдом Трампом ничего не даст Виктору Орбану.

Зеленский подчеркнул, Трамп – самостоятельный человек. Он будет самостоятельно принимать решения, а, как известно, слабых друзей никто не любит.

"Я считаю, что позиция должна быть сильная. И когда даже у тебя позиция другая, она все равно уважается, потому что позиция сильная", — добавил Владимир Зеленский.

Читайте также на портале "Комментарии" — одиозный премьер Венгрии Виктор Орбан, который 8 марта встречался с кандидатом в президенты США Дональдом Трампом, заявил, что тот якобы имеет "достаточно детальные планы" завершения войны в Украине и не собирается выделять на борьбу с российской агрессией в Украине "ни копейки". Такое заявление Орбан сделал в интервью телеканалу M1.

Также издание "Комментарии" сообщало – Виктор Орбан заявил, что мир в Европе связан с фамилией всего одного человека.



