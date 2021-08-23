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Главная Новости Политика президент Участники саммита Крымской платформы получили государственные награды
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Участники саммита Крымской платформы получили государственные награды

Награды вручил президент Владимир Зеленский

23 августа 2021, 23:50
Автор:

Козлова Альбіна

Участники саммита Крымской платформы получили государственные награды

Первый саммит Крымской платформы, фото из Twitter

Все участники первого саммита Крымской платформы, который состоялся 23 августа, получили почетные государственные награды из рук президента Владимира Зеленского. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на Офис президента.

Таким образом представителям иностранных государств Украина выразила свою поддержку и благодарность за уделенное внимание к проблемам территориальной целостности и оккупации Крыма.

Орденом князя Ярослава Мудрого I степени президент наградил: президента Польши Анджея Дуду, президента Венгрии Яноша Адера, президента Эстонии Керсти Кальюлайда, президента Латвийской Республики Егилса Левитса, президента Европейского совета Шарль Мишель, президента Литвы Гитанаса Науседу, президента Финляндии Саули Ниинистьо, президента Словении Борута Пахора, президента Молдовы Маю Санду и исполнительного вице-президента Европейской комиссии Валдиса Домбровскиса.

Орден Ярослава Мудрого II степени получил премьер-министр Швеции Стефан Лёвен.

Орденом "За заслуги" I степени президент Зеленский наградил: премьер-министра Грузии Иракли Гарибашвили, президента Национального совета Парламента Швейцарской Конфедерации Андреаса Эби, премьер-министра Румынии Флорин-Василе Кицу, премьер-министра Словакии Эдуарда Хегера и премьер-министра Хорватии Андрея Пленковича.

Как мы сообщали ранее, правительство Германии возглавит новый политик, с которым команде президента Владимира Зеленского нужно будет выстраивать диалог. Поэтому стоит обратить внимание на позицию самых влиятельных немецких партий относительно конфликта Украины и России в свете завершения строительства российского газопровода "Северный поток-2", неопределенности в сфере урегулирования конфликта на Донбассе и возвращения аннексированного Крыма.


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Источник: https://www.president.gov.ua/news/prezident-vruchiv-derzhavni-nagorodi-uchasnikam-samitu-krims-70317
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