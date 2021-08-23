Участники саммита Крымской платформы получили государственные награды

BTC/USD
49623.23
ETH/USD
3331.45
LTC/USD
186.86
USD/UAH
26.80
EUR/UAH
31.40
RUB/UAH
0.37
Рубрики
МЕНЮ
Козлова Альбіна
Первый саммит Крымской платформы, фото из Twitter
Все участники первого саммита Крымской платформы, который состоялся 23 августа, получили почетные государственные награды из рук президента Владимира Зеленского. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на Офис президента.
Таким образом представителям иностранных государств Украина выразила свою поддержку и благодарность за уделенное внимание к проблемам территориальной целостности и оккупации Крыма.
Орден Ярослава Мудрого II степени получил премьер-министр Швеции Стефан Лёвен.Орденом "За заслуги" I степени президент Зеленский наградил: премьер-министра Грузии Иракли Гарибашвили, президента Национального совета Парламента Швейцарской Конфедерации Андреаса Эби, премьер-министра Румынии Флорин-Василе Кицу, премьер-министра Словакии Эдуарда Хегера и премьер-министра Хорватии Андрея Пленковича.
Как мы сообщали ранее, правительство Германии возглавит новый политик, с которым команде президента Владимира Зеленского нужно будет выстраивать диалог. Поэтому стоит обратить внимание на позицию самых влиятельных немецких партий относительно конфликта Украины и России в свете завершения строительства российского газопровода "Северный поток-2", неопределенности в сфере урегулирования конфликта на Донбассе и возвращения аннексированного Крыма.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!
Обсуждения
Новости