Выборы в бундестаг: какие перемены ждут Украину

"Комментарии" разбирались в позиции участников парламентских выборов в Германии по украинскому вопросу и попытались спрогнозировать, как уход на пенсию канцлера Ангелы Меркель повлияет на урегулирование вооруженного конфликта на Донбассе и возвращение Крыма.

Выборы в бундестаг. Фото из открытых источников

С 16 августа в Германии стартовало голосование по почте на выборах в бундестаг. Избирательные участки откроются 26 сентября. Особенностью парламентских выборов в этом году является то, что впервые с 2005 года Ангела Меркель не выдвигалась в качестве кандидата на пост канцлера от правящей партии "Христианско-демократический союз". По истечении срока полномочий действующий канцлер уйдет на пенсию. Украина внимательно следит за избирательной кампанией в Германии.

Какими бы ни были результаты выборов, на этот раз правительство Германии возглавит новый политик, с которым команде президента Владимира Зеленского нужно будет выстраивать диалог. Потому стоит обратить внимание на позицию самых влиятельных немецких партий касательно конфликта Украины и России в свете завершения строительства российского газопровода "Северный поток-2", неопределенности в сфере урегулировании конфликта на Донбассе и возвращения аннексированного Крыма.





Чего ждать от "христианских демократов"?





Фаворитом избирательной гонки остается правящая партия "Христианско-демократический союз" (ХДС) во главе с премьер-министром земли Северный Рейн – Вестфалия 60-летним Армином Лашетом. Христианские демократы в связке с баварской партией "Христианско-социальный союз" (ХСС) доминируют на политической арене Германии на протяжении 16 лет. Согласно последнему опросу Kantar, за ХДС готовы отдать голоса 24% немецких избирателей. ХДС/ХСС предлагают увеличить расходы из госбюджета, снизить налоги, обещают содействовать внедрению цифровых технологий в повседневную жизнь и защищать климат, укреплять интеграцию внутри ЕС.

Что касается украинского вопроса, то Лашет занимает весьма неоднозначную позицию. Кандидат на пост канцлера Германии выступает за открытый диалог и сотрудничество с Россией в отдельных сферах. Вопреки разногласиям по Крыму и действующим санкциям, он поддерживает строительство российского газопровода "Северный поток-2". По мнению политика, не стоит демонизировать РФ, разрывать с ней дипломатические отношения. Лашет не считает, что вступление Украины в ЕС является приоритетной целью политики расширения. В то же время политик считает, что Германия может остановить "Северный поток-2" даже после завершения его строительства и ввести санкции против России в случае прекращения транзита российского газа через территорию Украины.

В Германии нет однозначного отношения к Лашету. Сопредседатель фракции ХДС/ХСС в Европарламенте Анжелика Ниблер считает своего бывшего коллегу хорошим переговорщиком, который умеет объединять вокруг себя людей, находить компромиссы и хорошо разбирается в специфике других европейских стран. Бывший евродепутат от ХДС Эльмар Брок отзывается о Лашете как об эксперте в сфере внешней политики, особенно в вопросах отношений с США, ООН.

Другого мнения о Лашете евродепутат от СДПГ Удо Буллманн, который лично знаком с политиком. По его мнению, действующий лидер ХДС — точная копия Меркель, но ему не хватает твердости как управленцу. Научный сотрудник "Фонда Маршалла" Ной Баркин полагает, что Лашет не обладает на общеевропейском уровне таким авторитетом, какой наработала Меркель, благодаря чему ей удавалось консолидировать другие страны-члены ЕС по различным вопросам.

Политический эксперт Андреас Клут вовсе уверен, что, пока не поздно, Лашету лучше снять свою кандидатуру на пост канцлера, так как немецкие избиратели не видят в нем лидера. Вместо него Буллманн рекомендует премьер-министра земли Бавария и лидера партии ХСС Маркуса Зедера. Впрочем, во внешней политике взгляды Меркель, Лашета и Зедера совпадают – тесное экономическое сотрудничество с Россией, вопреки разногласиям по геополитическим вопросам, включая конфликт на востоке Украины. По данным опроса института Civey, только 17% немцев хотят видеть Лашета на посту канцлера, что является далеко не самым высоким показателем. Канцлера избирают депутаты Бундестага по предложению президента Германии.

Если Лашет станет следующим канцлером, то он продолжит следовать линии Меркель в нормандском формате, а это значит, что не стоит ждать от него инициатив в сфере ужесточения санкций против РФ или новых предложений в сфере урегулирования конфликта на Донбассе, возвращения Крыма в состав Украины.





Новый подход социал-демократов





В последнее время "Социал-демократическая партия Германии" (СДПГ) вырвалась на второе место в предвыборной гонке и опередила по популярности экологическую политическую силу "Альянс 90/Зеленые". Социал-демократов поддерживают 20% избирателей и, в отличие от "христианских демократов", они увеличивают количество сторонников. К тому же их лидер, 63-летний министр финансов и бывший мэр Гамбурга Олаф Шольц является самым желанным претендентом на пост канцлера, по данным опроса Forsa. Ему симпатизируют 30% немцев. Программа максимум для Шольца — добиться формирования коалиции без участия блока ХДС/ХСС, который, по его мнению, не может предложить Германии что-то новое.

На подходы Шольца в сфере внешней политики повлияла "Остполитик" ("Восточная политика") канцлеров Вилли Брандта и Гельмута Шмидта, которые добились сближения со странами восточного блока в годы "Холодной войны". По его мнению, нужно сформировать общее пространство безопасности в Европе на базе ОБСЕ при участии России и Евросоюза. Лидер эсдеков открыто называет аннексию Крыма нарушением международного права. Шольц уверен, что России нужно уважать границы европейских государств, власть закона и смириться с неизбежностью процесса расширения ЕС. Политик выступает за укрепление трансатлантических отношений и усиление роли Германии в НАТО.

Однако политический аналитик Лоренц Герке считает, что в отношениях с Россией Шольц будет следовать традиции Меркель – критиковать Москву, но в то же время держать двери открытыми для диалога. Политик поддерживает строительство газопровода "Северный поток-2" и даже предлагал США профинансировать закупки американского сжиженного природного газа в обмен на отказ от связанных с проектом санкций. В то же время Шольц считает, что любые нарушения Россией безопасности Украины, угрозы транзиту природного газа через нашу газотранспортную систему отразятся на транзите по "Северному потоку-2".

Если кресло канцлера Германии достанется Шольцу, то Германия станет более активно использовать ОБСЕ в качестве площадки для урегулирования конфликта на Донбассе и больше уделять внимания проблеме аннексии Крыма. С одной стороны, такой подход перекликается с интересами Украины, которая стремиться вернуть Крым политико-дипломатическими методами. С этой целью был организован саммит "Крымская платформа". С другой стороны, нужно учитывать, что у России традиционно сильные позиции в ОБСЕ и среди участников организации достаточно ее партнеров, включая Белоруссию, Казахстан, Таджикистан, Киргизию, Армению, Сербию. Текущие попытки ОБСЕ добиться соблюдения сторонами конфликта на Донбассе режима прекращения огня оставляют желать лучшего.

К тому же у немецких социал-демократов достаточно своеобразное представление алгоритма выполнения Минских соглашений. Однопартиец Шольца, бывший глава МИД, а ныне президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер в 2015 году предложил в день проведения выборов на Донбассе временно утвердить закон об особом статусе и, если результаты голосования будут признаны прозрачными, то включить его в Конституцию Украины. "Формула Штайнмайера" не учитывает тот факт, что на Донбассе не присутствуют зарегистрированные в Украине партии, а спонсируемые Кремлем незаконные вооруженные формирования и сепаратистские режимы будут полностью контролировать процесс голосования.





Что предлагают "зеленые"?





Больше всего Украине импонирует позиция экологической партии "Альянс 90/Зеленые" Анналены Бербок. Несмотря на то, что со времен "Холодной войны" за немецкими "зелеными" закрепился ярлык пацифизма, на практике они оказались достаточно решительными в вопросах применения силы под предлогом защиты демократии и прав человека. В 1999 году "зеленые" поддержали бомбардировки НАТО в Югославии, будучи партнерами СДПГ по коалиции в бундестаги. В те годы их лидер Йошка Фишер занимал пост министра иностранных дел Германии.

Партию "Альянс 90/Зеленые" отличает наиболее жесткая позиция по отношению к России среди других участников парламентской кампании. Претендент на пост канцлера от "зеленых" 40-летняя Анналена Бербок выступает за усиление давления на Россию, не поддерживает строительство "Северного потока-2". Лидер "зеленых" считает Россию и Китай авторитарным государствами, противостояние с которыми неизбежно, но при этом не отказывается от диалога с их руководством. Сопредседатель партии "Альянс 90/Зеленые" Роберт Хабек считает целесообразными поставки в Украину военного оборудования для самообороны, что отличает немецких экологов от других партий.

Участие "зеленых" в правящей коалиции в бундестаге пойдет на пользу процессу урегулирования вооруженного конфликта на Донбассе и процессу возвращения Крыма в состав Украины. Особенно, если их человек получит портфель министра иностранных дел. "Альянс 90/Зеленые" сможет "разбавить" своим присутствием осторожную примирительную линию Лашета или добавить твердости намерению Шольца заставить Россию вернуться к соблюдению норм международного права. Сейчас "зеленые" находятся на третьем месте в предвыборной гонке. Они могут дополнить коалицию ХДС/ХСС со "Свободной демократической партией" ("Ямайка"), с СДПГ ("Кения") или стать частью левоцентристского альянса вместе с СДПГ и партией "Левые".

Однако стать "костяком" будущей коалиции партии "Альянс 90/Зеленые" вряд ли получиться. Их рейтинги идут вниз с геометрической прогрессией. С апреля по август популярность партии сократилась с 30% до 19%. Учитывая, что четыре месяца назад "зеленые" опережали по популярности ХДС, такое положение дел можно считать провалом, хотя Анналену Бербок на посту канцлера хотят видеть 20% немцев.

По мнению аналитика Йенса Турау, негативно на популярности "зеленых" отразилось предложение поставить военное оборудование в Украину, что противоречит положениям их программы о запрете на поставки оружия в зоны конфликта. Политические эксперты центра RUSI Лидия Вошс и Паула Колер полагают, что "зеленые" пытаются сочетать идеализм и прагматизм в своей избирательной программе, что смущает другие партии. Впрочем, восприятие России как угрозы для европейской безопасности у Бербок куда реалистичнее, чем у Лашета или Меркель.





Как малые партии Германии относятся к Украине?





Шанс миновать 5%-й барьер на выборах в бундестаг есть у еще трех политических сил: ультраправой антимигрантской партии "Альтернатива для Германии", ультралевой партии "Левые" и правоцентристской "Свободной демократической партии". Сотрудник "Американского института современных исследований Германии" Ангела Стент полагает, что "Альтернатива для Германии" и "Левые" являются агентами влияния Кремля, так как выступают против антироссийских санкций и поддерживают сближение с РФ. Наименее вероятно участие в будущей коалиции партии "Альтернатива для Германии", с которой не желают работать ни ХДС, ни СДПГ.

Из всех малых партий наибольший шанс оказаться в правящей коалиции у "Свободной демократической партии". Ее поддерживают 12,5% немецких граждан. В 2009-2013 годы свободные демократы были в коалиции с ХДС/ХСС в бундестаге, а их тогдашний лидер Гидо Вестервелле занимал пост министра иностранных дел. Сейчас во главе "Свободной демократической партии" 42-летний Кристиан Линднер. Свободные демократы критикуют агрессию РФ на востоке Украины. В то же время в 2017 году Линднер предложил воспринимать аннексию Крыма как "временное предварительное решение", заморозить этот вопрос, чтобы добиться прорыва в отношениях с Россией в других сферах.

Линднер допускает смягчение санкций против РФ и, по его мнению, не стоит делать выполнение Минских соглашений обязательным условием для их отмены. В то же время политик не видит альтернатив антироссийским санкциям и выступает за их ужесточение в случае необходимости. Также Линднер настороженно относиться к увеличению импорта природного газа из РФ, в отличие от Лашета или Шольца. В любом случае, Украине не стоит ждать от свободных демократов каких-то экстраординарных шагов, которые поспособствуют урегулированию конфликта на Донбассе или возвращению Крыма.





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