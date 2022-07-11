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У Зеленского рассказали, как будут решать «проблему» с Ермаком после заявления США

В Офисе президента заявили, что претензии к Ермаку – это пока дело американцев

сегодня, 08:30
Автор:

Кравцев Сергей
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Публичные обвинения, которые прозвучали от члена Палаты представителей США Виктории Спартц в адрес главы Офиса президента Андрея Ермака – это заявления американских представителей власти. Это дело американского депутата и американского президента, но никак не украинского президента. Сам Владимир Зеленский не получал никаких обращений по этому поводу. Как передает портал "Комментарии", об этом заявил пресс-секретарь президента Украины Сергей Никифоров в интервью "Суспільне".

У Зеленского рассказали, как будут решать «проблему» с Ермаком после заявления США

Андрей Ермак. Фото: сайт Офиса президента

На Банковой пока что приняли решение дать возможность партнерам в США самим разобраться в ситуации. При этом Сергей Никифоров отметил, если Виктория Спартц имеет весомые доказательства, подтверждающие ее обвинения в адрес Андрея Ермака, то было бы правильнее их обнародовать и уже тогда принимать какие-то меры. Пока что Офис президента не услышал фактов о преступлениях, прозвучали лишь обвинения одного из депутатов.

Напомним, член Палаты представителей США Виктория Спартц выступила с резким заявлением в отношении главы ОП Андрея Ермака. Она также потребовала, чтобы президент Зеленский "решил проблему" с Ермаком. Виктория Спартц озвучила целый ряд обвинений, намекнув, что глава президентской канцелярии может быть замешан в громких делах и имеет связи с Россией. При этом Спартц призвала, как американское, так и украинское правительства со всей серьезностью отнестись к ее заявлению.

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Источник: https://suspilne.media/259025-ce-sprava-amerikanskoi-deputatki-i-amerikanskogo-prezidenta-v-opu-prokomentuvali-zaavi-spartc-sodo-ermaka/
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