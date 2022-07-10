«Пятно, потемневшее в условиях войны»: со Слуги народа хотят исключить друга президента

Нардеп Марьяна Безуглая выступит инициатором того, чтобы фракция "Слуга народа" исключила из своих рядов нардепа Николая Тищенко. Как передает портал "Комментарии", об этом нардеп сообщила у себя в Facebook.

Верховная Рада. Фото: из открытых источников

Безуглая отметила, что вполне может быть, что некоторые ее публикации о мошеннике Мони (Ред. Михаиле Маймане) и Николае Тищенко кто-то воспринял, как шутки или сарказм, но это совсем не так.

Возмутившись поведением и деятельностью Михаила Маймана и Николая Тищенко нардеп отметила, что во время войны все это выглядит дико и складывается впечатление, что эти люди не знают, что такое потеря близких и дорогих людей.

Марьяна Безуглая отметила, что такие люди, как ее коллега по фракции Николай Тищенко позволяет себе "делать "схемы" на войне", фактически наживаясь на человеческом горе. Нардеп намекнула, что у нее возникает вопрос не только касательно наградного оружия, это вершина айсберга.

Нардеп анонсировала, что вскоре обратиться к главе фракции "Слуга народа" с требованием о том, чтобы исключить Николая Тищенко, как из президентской фракции, так и партии.

"У нас много замечательных людей в команде, а это – пятно, потемневшее в условиях войны", – отметила Безуглая.

Забегая наперед, нардеп отметила, что на Банковой не будут против того, чтобы попрощаться с нардепом Тищенко, потому как того в Офисе президента давно сторонятся и избегают.

Отметим, Николай Тищенко – фигурант постоянных скандалов, что становятся поводами для разбирательств внутри "Слуги народа". Сам Тищенко называет себя другом президента, который имеет прямой доступ в ОП.

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