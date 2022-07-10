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«Пятно, потемневшее в условиях войны»: со Слуги народа хотят исключить друга президента

Николай Тищенко может потерять не только место во фракции, но и партийный билет

сегодня, 16:28
Автор:

Кравцев Сергей
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Нардеп Марьяна Безуглая выступит инициатором того, чтобы фракция "Слуга народа" исключила из своих рядов нардепа Николая Тищенко. Как передает портал "Комментарии", об этом нардеп сообщила у себя в Facebook.

«Пятно, потемневшее в условиях войны»: со Слуги народа хотят исключить друга президента

Верховная Рада. Фото: из открытых источников

Безуглая отметила, что вполне может быть, что некоторые ее публикации о мошеннике Мони (Ред. Михаиле Маймане) и Николае Тищенко кто-то воспринял, как шутки или сарказм, но это совсем не так. 

Возмутившись поведением и деятельностью Михаила Маймана и Николая Тищенко нардеп отметила, что во время войны все это выглядит дико и складывается впечатление, что эти люди не знают, что такое потеря близких и дорогих людей. 

Марьяна Безуглая отметила, что такие люди, как ее коллега по фракции Николай Тищенко позволяет себе "делать "схемы" на войне", фактически наживаясь на человеческом горе. Нардеп намекнула, что у нее возникает вопрос не только касательно наградного оружия, это вершина айсберга.

Нардеп анонсировала, что вскоре обратиться к главе фракции "Слуга народа" с требованием о том, чтобы исключить Николая Тищенко, как из президентской фракции, так и партии. 

"У нас много замечательных людей в команде, а это – пятно, потемневшее в условиях войны", – отметила Безуглая.

Забегая наперед, нардеп отметила, что на Банковой не будут против того, чтобы попрощаться с нардепом Тищенко, потому как того в Офисе президента давно сторонятся и избегают.

Отметим, Николай Тищенко – фигурант постоянных скандалов, что становятся поводами для разбирательств внутри "Слуги народа". Сам Тищенко называет себя другом президента, который имеет прямой доступ в ОП.

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Источник: https://www.facebook.com/photo/?fbid=10227111633087335&set=a.10203462651277570
Теги:
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Обсуждения

viktor

сегодня, 16:08

Цю шоблю вже давно пора знищити,в цих ублюдків крім грабежа Украінців на умі нічого нема.

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