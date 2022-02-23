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У Зеленского рассказали, будут ли закрывать СМИ во время чрезвычайного положения

Федор Вениславский заявил, что во время чрезвычайного положения в Украине могут закрывать СМИ

сегодня, 20:40
Автор:

Лиля Воробьева
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По озвученному заявлению представителя президента в Конституционном суде, члена Комитета по нацбезопасности от фракции "Слуга народа" Федора Вениславского, в период чрезвычайного положения в нашей стране можно закрывать СМИ. В том случае, когда они будут распространять информацию, которая является "сепаратиской". Об этом сообщает "Украина 24" .

У Зеленского рассказали, будут ли закрывать СМИ во время чрезвычайного положения

Федор Вениславский (фото из открытых источников)

В частности, как отметил Федор Вениславский, когда некоторые сепаратистские силы захотят распространить рознь, их ресурсы будут блокировать. Что касается средств массовой информации, если они не будут делать выше упомянутые вещи, то в их отношении не будут применяться никакие меры.

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, почему Совет перенес рассмотрение вопроса о введении чрезвычайного положения и что не устраивает оппозицию. Парламент перенес заседание, где должны ввести чрезвычайное положение в Украине. Народная депутат Украины Кира Рудык рассказала, что заседание все же состоится сегодня, но после второго внеочередного заседания, где будут рассматривать бюджет. По словам депутата, есть несколько пунктов в президентском Указе, которые не устраивают оппозицию. По словам депутата,  оппозиционные фракции не устраивают те конкретные пункты, которые могут создавать неприятные ситуации, где в рамках режима чрезвычайного положения будут злоупотребления. Это касается ограничения работы телерадиокомпаний, работы политических партий, доступа к жилью людей в рамках чрезвычайного положения. Рудик отметила, что парламентарии направили Владимиру Зеленскому письмо со своими изменениями по введению чрезвычайного положения. Она подчеркнула, что надеется, что эти изменения поддержит ОП, иначе же голосов не будет.


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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=IgSn1Z2rq6E
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Обсуждения

ккк

сегодня, 21:38

зеленая сопля закрывает каналы и без режима ЧП. это чмо считает себя царьком и конституцией свою пархатую жопу вытирает!

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